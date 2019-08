Lancement de la campagne électorale du député sortant et candidat libéral Rémi Massé

C’est en présence du ministre responsable des Infrastructures et des Collectivités, François-Philippe Champagne que le candidat libéral et député sortant d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia.Rémi Massé a lancé sa campagne électorale.

Plus d’une centaine de militants en provenance des quatre MRC de la circonscription ont répondu à l’invitation. C’est dans une salle conquise d’avance qui a chaudement applaudi son bilan que le candidat et député sortant a rappelé ses efforts pour le développement de la région.

Le ministre des Infrastructures et des Collectivités, François-Philippe Champagne .tait présent au lancement de la campagne du candidat et député sortant. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Comme ce fut le cas en 2015, le candidat libéral mise sur l’économie pour gagner la faveur des électeurs. Ce qu’on souhaite faire, c’est poursuivre la création d’emplois, continuer à investir dans les infrastructures de transports, dans les infrastructures touristiques, dans les infrastructures de télécommunications, mais aussi continuer à aider les aînés dans la région.

Enjeux locaux

Le député sortant l’admet, il n’a pu remplir la promesse de créer des emplois fédéraux dans la Matapédia.

Cet engagement de sa campagne de 2015 est resté sur les tablettes. Ce n’est toutefois pas faute d’y avoir travaillé, se défend Rémi Massé. Il estime être en mesure de remplir cette promesse dans un second mandat.

Les élections ne sont pas encore officiellement annoncées, mais la lutte est bel et bien entamée dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia.

Si le député sortant se targue d’avoir aidé à la création de 120 emplois fédéraux supplémentaires à Matane, le dossier n’est pas clos.

La candidate du Bloc québécois, Kristina Michaud, a interpellé le libéral sur le projet de l’Agence canadienne du revenu (ARC) de créer un secrétariat numérique. Quelque 200 emplois sont en jeu.

Le candidat libéral et député sortant de la circonscription d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Rémi Massé Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le secrétariat, qui traiterait tout le courrier de l'ARC, pourrait s’implanter à Matane, mais l’édifice fédéral Réné-Tremblay est désuet et les employés y sont déjà à l’étroit. Selon Rémi Massé, le projet est toujours à l’étude.

Un projet-pilote serait en cours de développement afin de vérifier si l’expertise matanaise répond aux besoins de l’Agence. J’ai des discussions avec la ministre du Revenu toutes les semaines, indique M. Massé.

Les études pour régler les problèmes d’espace à l’édifice René-Tremblay tiennent compte du projet de l’ARC, assure-t-il, de même que d’autres projets en cours au ministère.

Le candidat promet des développements au cours de la campagne électorale.

Actuellement, 400 personnes travaillent pour Services Canada à Matane.

La question environnementale

Interrogé sur la question environnementale, le candidat a rappelé que plusieurs millions avaient été investis par son gouvernement contre l’érosion des berges dans la région ou dans la recherche comme à l’Institut Maurice-Lamontagne. J’ai des enfants qui sont préoccupés par l’environnement. On recycle, on composte, on ramasse du plastique sur la plage. On est bien branché sur l’environnement. On y travaille.

Le député sortant n’a toutefois pas voulu s’engager à mener une campagne carboneutre comme l’a fait la candidate bloquiste la semaine dernière. On a une grande circonscription, je me suis fait critiquer parce que j’utilise un motorisé, mais pour moi la conciliation travail-famille c’est important. J’ai la chance d’avoir cet outil à ma disposition pour que mes enfants, la fin de semaine ou les soirs puissent être avec leur papa.

Le député fera campagne dans un véhicule motorisé afin de parcourir en famille les quatre MRC de sa circonscription.. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Rémi Massé promet par contre que l’environnement sera un élément important de la plateforme libérale de la prochaine campagne.