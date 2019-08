Les 67 d'Ottawa tournés vers l'avenir

André Tourigny n'a pas oublié la façon dont son club a été éliminé en mai dernier. Les 67 n'étaient qu'à deux victoires d'une participation à la Coupe Memorial, avant de goûter à la médecine du Storm de Guelph en finale de la Ligue junior de l'Ontario (OHL).

Tu ne passes pas vraiment par-dessus, mais la vie continue , avance le pilote ottavien, qui refuse la pression de répéter les exploits de l'an dernier, lorsque l'équipe avait terminé au premier rang de l' OHLLigue junior de l'Ontario en saison régulière. Si on se concentre là-dessus, on va oublier tout ce qu'on a à faire pour se rendre là. Ce qui est important, c'est aujourd'hui.

Tourigny a regardé les deux matchs intraéquipes à l'horaire lors de la première journée du camp d'entraînement des estrades en compagnie de ses adjoints et du directeur général de l'équipe, James Boyd. Des recruteurs des 67 étaient derrière le banc pour diriger la circulation.

Nos vétérans ont montré l'exemple avec leurs efforts et leur façon de jouer. J'ai aimé aussi le jeu de nos recrues, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs intelligents, qui ont un bon sens de hockey , mentionne l'entraîneur, qui compte sur un groupe de 43 participants, dont font partie ses fils jumeaux, Félix et Jean-Phlippe.

C'était intense, mais c'est ce dont on a besoin si on veut avoir une meilleure équipe que l'an passé [...] Il faut être ceux qui travaillent le plus fort dans la Ligue , ajoute le défenseur Alec Bélanger, qui fait partie d'un groupe inchangé à la ligne bleue des 67.

À lire aussi : La fin d'un groupe spécial chez les 67 d'Ottawa

Ottawa devra surtout trouver de nouveaux meneurs offensifs. Quatre de ses six meilleurs pointeurs ont quitté l'organisation, que ce soit pour faire le saut chez les professionnels avec un contrat en poche, comme Sasha Chmelevski et Tye Felhaber, ou parce qu'ils ont terminé leur stage junior.

Ces gars-là vont avoir laissé un héritage [...] Il ne faut pas être déçu que ce soit fini, il faut être content que ce soit arrivé. André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa

On a perdu des bons gars, sur la patinoire et hors glace, mais on va tous prendre un nouveau rôle cette année et montrer ce qu'on est capables de faire , insiste Bélanger, qui s'attend à de plus grandes responsabilités à sa deuxième saison avec les 67.

Un match anticipé contre les Olympiques

Les deux clubs juniors de la région de la capitale nationale s'affronteront jeudi à l'Académie de hockey de Rockland dans un match préparatoire. Il s'agira d'une première rencontre hors-concours pour les 67, alors que les Olympiques de Gatineau ont déjà disputé quatre parties.

Leur équipe va être complète, ça va faire deux semaines qu'ils sont ensemble. Nous autres, on n'aura pas pratiqué une seule fois ensemble encore, on n'aura fait que des matchs intraéquipes. Ça va être un défi pour nous autres, mais ça va être le fun , explique Tourigny, avec un sourire espiègle.

L'entraîneur connaît la rivalité qui existe entre les clubs séparés uniquement par la rivière des Outaouais. L'an dernier, ils s'étaient aussi affrontés pendant leur camp d'entraînement et les esprits s'étaient échauffés.

Il y a eu une bataille, les gars se frappaient et se criaient après. Et ce n'était qu'une partie hors-concours , mentionne avec enthousiasme Bélanger. On n'est qu'à 15 minutes les uns des autres. C'est le fun et c'est probablement les meilleures parties de l'année.