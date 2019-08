Un policier discipliné après avoir utilisé abusivement un pistolet Taser

Un policier torontois qui avait utilisé son pistolet Taser sur un homme menotté sera rétrogradé pendant six mois.

La décision rendue mardi par un tribunal disciplinaire tient compte du fait que le policier semble avoir tiré des leçons de cette affaire.

La peine imposée à l’agent Ryan Kotzer est celle que la défense et la poursuite réclamaient. Le surintendant Riyaz Hussein, qui entendait la cause, considère que l’agent Kotzer a reconnu ses torts et qu’il a démontré qu’il peut s’améliorer.

Le policier a présenté ses excuses après l’imposition de sa peine.

Il avait plaidé coupable à une accusation d’insubordination. Une accusation d’inconduite avait été abandonnée.

Ryan Kotzer avait reconnu qu’il avait utilisé son pistolet Taser de façon injustifiée, employé une force excessive et causé de la douleur.

Le policier et son partenaire avaient arrêté un homme parce qu’il troublait la paix.

Ils étaient en route vers un refuge quand l’homme menotté est devenu agité, sur la banquette arrière de l’autopatrouille, ce qui a finalement amené le policier à utiliser son pistolet Taser.