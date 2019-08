Edmonton continue de dire non aux caméras pour ses policiers

Les coûts associés à l'utilisation de la technologie demeurent la principale raison qui refroidit le service de police d’Edmonton. C'est d'ailleurs la même raison évoquée en 2016 pour reporter l'adoption de ses caméras.

Il s'agit entre autres des coûts associés au téléchargement des vidéos par les agents, à leur stockage et à leur visionnement par une tierce partie, explique le directeur de la technologie et de l'innovation de la police d'Edmonton, Ron Anderson.

La technologie a progressé, mais il reste encore des coûts cachés , soupèse-t-il.

Investir dans des caméras corporelles voudrait nécessairement dire qu’il y aurait moins d’argent pour d’autres équipements ou véhicules de service, soutient M. Anderson. Il ajoute tout de même qu'il continue de scruter l’expérience d’autres villes canadiennes où les policiers ont adopté la technologie comme c'est le cas à Calgary.

Calgary, toujours confiante

Depuis mai dernier, plus de 1100 policiers de Calgary sont équipés d’une caméra corporelle. Bien que les coûts associés à l'adoption de la technologie n'ont pas encore été dévoilés, le sergent-chef de la police de Calgary Travis Baker croit que ces investissements initiaux doivent être évalués à la lumière des nombreux avantages plus difficiles à mesurer, comme la réduction des délais judiciaires.

Il est plus facile d'obtenir et de présenter rapidement les preuves nécessaires dans les cas de conduite avec facultés affaiblies ou de violences conjugales, note l'officier calgarien.

Si une image vaut mille mots, une vidéo d’une demi-heure est un livre. C’est un roman. Et c’est astronomique de faire la différence dans la présentation des preuves. Travis Barker, sergent-chef du Service de police de Calgary

Ces avantages sont aussi constatés par Amanda Hart-Dowhun, avocate à la défense de la justice pénale et présidente de l'Alberta Prison Justice Society. Dans de nombreux cas ici à Edmonton, vous verrez que le ministère public et la défense contestent essentiellement les faits de ce qui s'est passé , explique-t-elle.

Lorsqu'il y a une séquence vidéo, le ministère public l'examinera et se retirera ou la défense l'examinera et ils seront plus susceptibles de reconnaître la culpabilité , ajoute Amanda Hart-Dowhun.

Des caméras corporelles peuvent également contribuer à la réduction des conflits, selon la Criminal Trial Lawyer's Association (CTLA) de l'Alberta qui demande depuis longtemps à la police d'Edmonton d'utiliser des caméras.

Cela peut contribuer à la sécurité des agents et inciter les suspects ou les personnes en état d'arrestation à changer leur comportement et à se montrer plus dociles, moins agressifs et moins hostiles , constate Jordan Stuffco, président de la CTLA.

Avec les informations de Andrea Huncar