De nouveaux médecins chez Jonquière Médic

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Félix Bégin a choisi de faire son cours de médecine à Saguenay. Le jeune homme de 25 ans est tombé amoureux de la région et il a décidé d’y rester pour exercer sa profession. Depuis le 4 juillet, il fait partie des nouveaux médecins de Jonquière Médic, une organisation qui offre des soins à domiciles.

Ça me permet de diversifier ma pratique. J’aurais aimé faire de l’urgence, mais on ne peut pas tout faire. À Jonquière Médic, c’est comme de la mini-urgence , explique le jeune médecin.

L’embauche de nouveaux médecins comme Félix Bégin, permettra à Jonquière-Médic d’offrir plus de services à la population de l'arrondissement.

L'hiver passé on était rendu quatre médecins et il y avait des trous dans notre horaire. Avec les nouveaux médecins, ça va nous permettre de combler ces trous , soutient la présidente du conseil d’administration de Jonquière Médic, Louise Tremblay.

Bien que Jonquière Médic se réjouisse de l'arrivée de ses nouvelles recrues, l'organisme estime que la réforme du précédent gouvernement rebute certains médecins.

Avant les changements du ministre Barrette, la rémunération des médecins était plus intéressante. On a demandé à la ministre de la Santé, Danielle McCann, de reconnaître le travail de nos médecins qui vont à domicile. La rémunération deviendrait plus haute.

Louise Tremblay, présidente du conseil d’administration de Jonquière Médic