Travaux et indemnisation des commerçants : Québec s'inspirera de Montréal

Lundi, Régis Labeaume a confié qu'il souhaitait explorer le sujet avec la mairesse Valérie Plante.

Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial a d’ailleurs eu une première conversation avec un attaché politique de la Ville de Québec dès mardi.

Les discussions en amont sont toujours intéressantes, mais c'est sûr qu'il va falloir que Québec adapte le programme selon sa réalité , prévient l’élu de la métropole.

Le type de travaux n'est pas le même qu'à Montréal. Les enjeux sur le commerce de détail certains sont similaires, d'autres sont différents , précise-t-il.

Le modèle montréalais

Depuis la fin de 2018, les commerçants qui s’estiment lésés par les travaux routiers peuvent réclamer jusqu’à 30 000 dollars annuellement à la Ville de Montréal.

Ils n’ont qu’à démontrer que leur chiffre d’affaires a chuté de plus de 15 % depuis le début du chantier.

Ce programme permet même de réclamer des montants pour les années antérieures.

Robert Beaudry souligne que le programme de la métropole n’a pas encore un an et l’administration Plante entend déjà faire des ajustements après avoir analysé les 12 premiers mois.

Si Québec désire s’en inspirer, l’administration Labeaume aura l’avantage de pouvoir profiter de la documentation, des modèles et des données récoltées par la Ville de Montréal.

On a énormément de données. On a demandé à une chaire universitaire, quand on a bâti le programme, de nous donner plusieurs modèles. [...] Québec va pouvoir avoir tous les dossiers nécessaires en main pour pouvoir modeler un peu le programme selon la réalité de son terrain.

Efforts d’aménagement

Robert Beaudry soutient aussi qu’il faut beaucoup plus que des indemnisations pour assurer la vitalité des artères commerciales.

Il donne l’exemple de la rue Sainte-Catherine, où des travaux souterrains majeurs sont en cours. La Ville profitera de ce chantier pour refaire une beauté à l’artère commerciale.

Au lieu de refaire à l'identique justement on a osé élargir les rues, osé verdir les espaces, osé en faire une artère unique , énumère Robert Beaudry en soulignant que ça n’a pas toujours été l’approche des administrations précédentes.

Le commerce de détail est impacté par plein d'autres facteurs, le commerce en ligne, le développement des nouveaux modèles d'affaires et c'est pour ça qu'on n'offre pas juste non plus de la compensation aux commerçants. Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

Peu populaire

Malgré les nombreux chantiers montréalais et de la grogne qu’ils suscitent, le nouveau programme d'indemnisation n'a généré que très peu de réclamations jusqu'à présent.

Robert Beaudry s’étonne de n’en avoir reçu qu'une soixantaine.

C'est pas autant qu'on le souhaite, on souhaite qu'il y en ait encore plus. C'est un programme quand même de 25 millions de dollars.

Parmi les réclamations reçues, 19 ont été acceptées, 24 sont toujours en traitement et 17 ont été refusées, principalement parce que les commerçants n'ont pas démontré que leur chiffre d'affaires avait diminué de plus de 15 %.

La Ville de Montréal a déboursé 573 565 $ jusqu'à présent.

