Carol Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario

Ce que j’entends c’est : le politique a dit oui, maintenant c’est aux fonctionnaires de finaliser ce travail-là. On espère que ça va se faire rapidement et puis, si on n’a pas pu conclure une entente avant les élections, j’espère que les gens vont poser les questions et en faire un enjeu pendant la campagne électorale.

Madeleine Meilleur, ancienne ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario

Ce qui me dérange un peu c'est que les négociations reprennent à la veille des élections. J'espère qu'on est sérieux, j'espère qu'on y met de l'argent et j'espère que ça ne se matérialisera pas seulement lorsqu'on aura éliminé le déficit.

Marie-Pierre Héroux, coprésidente du RÉFO

Je pense [que la communauté] a mis beaucoup de pression sur le gouvernement depuis les dernières coupes en novembre. Je pense qu'il a réalisé à quel point il doit écouter la communauté franco-ontarienne, puis la communauté francophone. Je pense que c'est ça qui l'a fait un peu revenir sur cette décision.

Serge Paul, président de l'ACFO de Toronto

C'est uniquement parce que les élections approchent. On espère qu'il y a véritablement une volonté de travailler avec les francophones.

Channelle Gerbais, étudiante à l'Université Ryerson

