Fermeture de la piscine du PEPS du Cégep de Rimouski pour l'automne

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, explique cette décision par la découverte d'un problème mécanique en lien avec le système qui assure la qualité de l'eau.

Il affirme que le bris en question ne peut être réparé de façon temporaire et rapide. Cette situation n’étonne cependant pas le directeur général du Cégep, en raison de l’usure des installations.

Ce n'est pas une surprise. On doit rénover l'ensemble du PEPS et c'était prévu qu'on rénovait également la piscine. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

On va devoir se poser la question : “est-ce qu'une réparation vaut la peine d'être faite, dans la mesure où on lance les chantiers dans la prochaine année pour la rénovation du centre sportif?” Ou on dit simplement “on attend la rénovation dans l'une des phases de la réfection du centre sportif”? , explique François Dornier.

Il ajoute que les options pour la prochaine session et la prochaine année seront évaluées d'ici le temps des Fêtes.

Priorité aux équipes sportives et aux activités obligatoires

Le directeur général du Cégep de Rimouski affirme être en discussion avec la Ville de Rimouski pour trouver des plages horaires compatibles avec le Complexe sportif Desjardins.

Il soutient d’ailleurs qu’il y aura des cas prioritaires pour ces plages horaires.

On va essayer de diminuer de beaucoup les activités, on va limiter ça aux activités de natation obligatoires pour la formation de nos étudiants. Par exemple, [en] technique policière, ça fait partie de la formation obligatoire des étudiants, mais pour ce qui est des cours d’éducation physique qui habituellement utilisaient la piscine, on va essayer, pendant un certain temps, de s’orienter vers d’autres options que celui de la natation , explique-t-il.

François Dornier ajoute que les équipes sportives des Pionniers sont aussi considérées comme étant prioritaires dans la recherche de solutions de rechange pour leurs activités nécessitant l'utilisation de la piscine.