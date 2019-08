Jean-François Damphousse quitte les Aigles Bleus

Le résident de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, devient recruteur pour la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Québec et en Atlantique.

Jean-François Damphousse a joint les Aigles Bleus de l'Université de Moncton en 2017. Il a été responsable, notamment, du recrutement des joueurs et des relations avec la communauté.

On ignore pour l'instant qui succèdera à M. Damphousse. Ce dernier n'était pas disponible pour commenter sa décision lundi. L'Université de Moncton a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Originaire de Saint-Alexis-des-Monts, au Québec, Jean-François Damphousse s’est fait connaître au Nouveau-Brunswick comme gardien de but des Wildcats de Moncton entre 1996 et 1999. Il a aussi été entraîneur des gardiens pour la même équipe durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015.

Il a également été entraîneur, gouverneur et copropriétaire des commandos de Dieppe.

Avec les informations de François Le Blanc