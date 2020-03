Justine Gareau Loyer, 3 tableaux

S’élever…

Premier tableau

L’arbre est une des premières œuvres de ce type que j’ai réalisée et elle a une importance particulière dans ma vie. Je venais de vivre un divorce et la création de ce tableau m’a servi un peu d’exutoire. Je voulais l’appeler "s’élever", car c’est vraiment ce qui m’a permis de sortir de ce moment difficile. En créant cette toile, j’ai trouvé mon style. J’avais besoin d’incorporer tous ces objets de mon passé dans mes œuvres.

L’envolée…

Deuxième tableau

On peut vraiment ressentir mon amour de la nature dans mes toiles. Pour cette création, on a utilisé trois de mes tableaux. Au départ, c’était l’histoire de deux oiseaux qui se disputent et moi qui essaie de les réconcilier. Cependant, l'envie de m’envoler avec eux a pris le dessus.

Le temps de respirer…

Troisième tableau

Mes mouvements sont inspirés d’émotions ressenties en regardant les objets qui se retrouvent sur la toile. Ici, la fleur ressemble à une grande roue, donc c’était naturel de la faire tourner.



Pourquoi? Comment?

Justine 4 Pourquoi et comment