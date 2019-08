Les classes reprennent mercredi, et bon nombre d’élèves de la grande région montréalaise intégreront des locaux tout neufs. De nouvelles écoles ouvrent leurs portes, et de nombreuses autres ont été agrandies. Cependant, tout n’est pas terminé pour la rentrée, et certains établissements sont encore en pleine construction.

Deux nouvelles écoles accueilleront des enfants dès mercredi sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). L’École Saint-Nom-de-Jésus, dans Hochelaga-Maisonneuve, avait été fermée en 2012 pour cause de moisissures. Elle a été complètement rénovée et compte aujourd’hui 22 classes. Quant à l’École Sainte-Catherine-de-Sienne, dans Notre-Dame-de-Grâce, fermée en 2015 elle aussi en raison de moisissures, elle a été démolie, reconstruite et agrandie.

Une douzaine d’autres écoles ont été agrandies. La CSDM compte en tout une quarantaine de projets d’agrandissement et de construction. Les sommes investies ces dernières années dans la brique et le béton donnent aujourd’hui des résultats concrets. Il y a énormément de chantiers, et quand les écoles sont terminées, on les trouve belles. Il y a de nouveaux gymnases lumineux, plein de fenêtres, il y a des nouveaux locaux , lance Hélène Bourdages, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements scolaires (AMDES). Mais toute cette ébullition n’est pas facile à gérer pour les directions d’école, lance-t-elle du même souffle.

Ces chantiers, c’est un travail supplémentaire pour le directeur d’école, qui lui n’a pas nécessairement de bras droit pour l’assister dans ce travail-là [...]. Ça dérange énormément la vie du directeur d’école ordinaire, qui est d’abord engagé pour gérer la réussite éducative des élèves, les enseignants, les cas particuliers des enfants. Hélène Bourdages, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements scolaires

L’Association a donc demandé au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, d’augmenter le nombre de gestionnaires administratifs pour aider les directeurs d’école. À la campagne, on peut planter des écoles dans le champ, et il n’y a pas de dérangement pour le directeur d’école, qui n’est absolument pas pris avec ça. Mais en ville, ou dans les lieux où il y a déjà [des écoles existantes], quand les enfants fréquentent le chantier, il y a un enjeu de communication, il y a un enjeu de sécurité, et il faut que le directeur s’en occupe. Alors, la façon de l’aider, c’est d’ajouter des ressources humaines. Nous, on appelle ça le gestionnaire administratif.

Cohabiter avec un chantier

Dans plusieurs écoles de Montréal, les élèves devront cohabiter avec des chantiers, explique Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM. Il y en a beaucoup [des écoles] qui sont en chantier encore pour l’année complète ou pour une portion de l’année. Donc, il y en a qui vont être livrées en janvier, d’autres qui vont être livrées après la relâche.

Par exemple, à l’École Christ-Roy, à Ahuntsic, les enfants iront en classe dans l’agrandissement construit l’an dernier, mais ils n’auront pas accès à la cour d’école avant la fin de septembre ou le début d’octobre. Quant à la nouvelle aile de l’école, elle n’est pas prête pour la rentrée. Les élèves y auront accès comme prévu, avant Noël, dès que les travaux de finition seront terminés.

La cour de l'École Notre-Dame-du-Foyer, à Montréal Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despaties

La nouvelle cour de l’École Notre-Dame-du-Foyer, dans Rosemont, ne sera pas prête non plus pour la rentrée. L'accueil des élèves se fera au parc voisin, et les récréations se concentreront au centre de la cour pour quelques semaines.

Catherine Harel Bourdon note que les travaux se font plus rapidement qu’avant. Avant, ça pouvait aller jusqu’à cinq ans pour des agrandissements ou des constructions. Là, on est passés à trois ans et demi quand on calcule tout le processus. Donc, on a vraiment réduit le temps pour la moyenne de nos chantiers. Sur le temps d’obtention des permis, les plans d’architecture, le travail comme tel de construction.

Deux nouvelles écoles à Laval

La nouvelle École du Boisé, à Laval Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despaties

La Commission scolaire de Laval (CSDL) accueille 1200 élèves de plus que l'an dernier, et là aussi on cherche à être plus efficace. Deux nouvelles écoles ouvrent leur porte jeudi, dont celle du Boisé, sept ans après avoir obtenu le financement de Québec. On n'est pas capable de construire aussi rapidement qu'on voudrait, parce qu’il n’y a pas de possibilité d'avoir accès à des terrains , explique Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval.

La CSDL tente maintenant de déterminer l'emplacement de nouvelles écoles avec la Ville, et elle veut aussi recruter plus de techniciens en bâtiment pour s'occuper des projets.

Présentement, c’est du jamais-vu à Laval, on a en tout [...] un peu plus de 500 millions de dollars. Il faut faire autrement. Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval

On devra dans les semaines à venir engager du personnel , précise Louise Lortie. Il y a 120 personnes au service des ressources matérielles; il faudra en engager une cinquantaine de plus, dit-elle. Parce que quand on a beaucoup d’argent, ça prend des personnes pour préparer les appels d’offres. Il faut des personnes pour les recevoir, les analyser, donner des contrats aux professionnels, aux architectes, aux ingénieurs.

Mais encore faut-il trouver ce personnel, et ce n’est pas si simple, explique Louise Lortie. On est en concurrence avec tous les domaines où il y a de la construction, et bien souvent, dans le milieu scolaire, les salaires sont moins intéressants.

D’après un reportage d’Anne-Louise Despatie