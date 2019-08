Un jumelage entre étudiants et gens d'affaires pour la 1re édition de Savoir-Affaires

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tiendra pour la première fois l'activité Savoir Affaires : Allons vers l'avenir- Nikan ijaten.

Ces quatre journées de réflexion vont permettre de jumeler une cinquantaine d'étudiants universitaires à la maîtrise ou au doctorat à des gens d'affaires de la région.

Ils auront comme mission d'imaginer des projets dans les domaines des mines, de la forêt, de l'agriculture et du tourisme.

L'idée c'est que c'est une compétition, alors chacun des groupes va essayer de trouver le meilleur projet et à la fin de chacune des journées, il y a un jury qui va voter d'une certaine façon, qui va porter un regard et qui va nommer le projet qui semble le plus intéressant , explique Patrice LeBlanc, doyen à la gestion académique et aux études à l'UQAT.

Au bout de la semaine, il y a de nombreux projets qui vont avoir été élaborés et ça va être mis dans une espèce de banque à la fois les étudiants, les entrepreneurs et ensuite l'ensemble de la population vont avoir accès à cette banque-là et s'il y a des projets qu'ils trouvent intéressants, ils vont pouvoir les développer , ajoute-t-il.

L'activité se tiendra du 28 octobre au 1er novembre aux campus de Val-d'Or et d'Amos de l'UQAT.