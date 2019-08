L’alimentation des enfants à l’école s’est améliorée en 10 ans

Les jeunes Canadiens mangent généralement mieux à l’école qu'auparavant, selon une étude de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) qui a comparé les choix alimentaires des jeunes et des adolescents en milieu scolaire en 2004 et 2015.

L’étude démontre que la qualité nutritionnelle de l'alimentation des jeunes s’est améliorée de 13 % par rapport aux relevés effectués une décennie plus tôt.

Ils grignotent plus de fruits et de légumes pour leurs collations et délaissent davantage les boissons sucrées, les biscuits et les croustilles.

On voulait aussi analyser l’écart d’alimentation entre les plus jeunes et les plus âgés , explique la chercheuse postdoctorale Claire Tugault-Lafleur.

Résultat? Les cadets continuent d’avoir une meilleure alimentation que leurs aînés.

Claire Tugault-Lafleur est post-doctorante en alimentation, santé et nutrition à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle défend la création d'un programme national d'alimentation scolaire. Photo : UBC

Les diététiciens constatent que les adolescents ont plus tendance à manger de la malbouffe provenant de l’extérieur de l’école alors que les plus jeunes se contentent de ce qu’ils ont apporté dans leur boîte à lunch.

Malgré quelques différences entre les provinces, toutes connaissent une amélioration de l’alimentation au sein de la population sondée.

Moins chez les écoliers défavorisés

Les écoliers issus de milieux défavorisés présentent toutefois une alimentation un peu moins saine que leurs camarades; un phénomène inquiétant, selon les chercheurs, qui apparaît seulement en 2015, et pas du tout en 2004.

Le Canada est le seul pays de G7 à ne pas s’être doté d’un programme national d’alimentation à l’école , déplore Claire Tugault-Lafleur. Les programmes alimentaires disséminés ici et là ne sont pas suffisants et varient en qualité , dénonce-t-elle.

Méthodologie Cette enquête a étudié le comportement alimentaire de 7000 enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans. Les participants ont dû décrire ce qu’ils ont mangé au cours des dernières 24 h pendant les heures d’école, soit entre 9 h et 14 h, et le reste de la journée.

Ces conclusions démontrent bien le besoin de mieux s’occuper de l’alimentation des enfants moins aisés, défend la pédiatre Catherine Pound, du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO).

Quand ils vont en classe alors qu’ils ont faim, ils ne peuvent pas se concentrer ni apprendre. Catherine Pound, pédiatre.

Ça affecte leur développement. On constate un manque d’apport pour d’importants nutriments. Selon la sévérité, ça peut affecter le développement du cerveau , précise-t-elle.

L’étude souligne toutefois que des efforts pourraient être apportés afin de mieux respecter le guide alimentaire canadien.

Les relevés des deux années démontrent en effet que les choix alimentaires des mineurs sondés délaissent encore les légumes verts et orange, les fruits et les grains entiers, ainsi que le lait.