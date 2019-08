La reconnaissance faciale pour prendre les présences : une école suédoise punie

Partagez via Courriel(Fenêtre modale)

Partagez via Courriel(Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn(Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn(Fenêtre modale)

Partagez via Twitter(Fenêtre modale)

Partagez via Twitter(Fenêtre modale)

Partagez via Facebook(Fenêtre modale)

Partagez via Facebook(Fenêtre modale)

Radio-Canada

Une école secondaire suédoise qui se servait de la reconnaissance faciale pour prendre les présences a écopé d’une amende de 200 000 couronnes (27 500 $CA) pour avoir enfreint le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne (UE).

C’est la première fois qu’une entité suédoise est sanctionnée en lien avec ce règlement entré en vigueur en mai 2018. Adopté par le Parlement européen en 2016, le RGPD renforce et unifie la protection des données pour les personnes au sein de l'UE et prévoit des sanctions pour ceux qui ne le respectent pas. L’école membre de la commission scolaire de Skellefteå, une ville au nord du pays, menait depuis trois semaines un projet pilote de reconnaissance faciale auprès de 22 élèves. La direction de l’école s’est défendue en expliquant avoir eu le consentement des élèves pour tester la technologie, mais le Comité européen de la protection des données a soutenu qu’il y avait un déséquilibre clair entre les sujets des données et les contrôleurs . La technologie de reconnaissance faciale en est à ses balbutiements, mais se développe rapidement. Nous voyons donc un besoin urgent de clarifier ce qui est interdit , a déclaré dans un communiqué Lena Lindgren Schelin, la directrice générale de l’Agence suédoise de protection des données, qui est responsable d’appliquer le RGPD sur son territoire. L’Agence a reproché à l’école d’avoir illégalement traité des données en plus de ne pas avoir procédé à une évaluation adéquate des risques associés à la pratique de la reconnaissance faciale. Selon elle, l’école aurait notamment dû la consulter avant d’aller de l’avant avec le projet pilote. Les amendes liées au non-respect du RGPD peuvent atteindre jusqu’à 20 millions d’euros (29,5 M$ CA) ou 4 % des revenus annuels d’une entreprise, selon la gravité de l’infraction. En janvier, le géant du web Google s’est vu infliger une amende de 50 millions d’euros (73 M$ CA) par manque de transparence et consentement dans la personnalisation de la publicité. Cet été, la chaîne d’hôtels Marriott et la compagnie aérienne British Airways ont respectivement écopé d’amendes de 99 et 183 millions d’euros (146 M$ CA et 269 M$ CA) en raison de protection inadéquate de données personnelles à la suite de piratages. À lire aussi : San Francisco interdit la reconnaisance faciale

La reconnaissance faciale doit être réglementée, selon Amazon