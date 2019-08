Cercle de feu : le gouvernement ontarien change son approche avec les Premières Nations

L’attaché de presse du ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, a confirmé ces détails à CBC mardi.

L’avenir de la table régionale, qui a été conçue pour guider les pourparlers entre la province et les Premières Nations de Matawa sur l’exploitation des ressources, était incertain depuis que la prise de pouvoir par les progressistes-conservateurs en 2018.

Le directeur général du Conseil des Premières Nations de Matawa, David Paul Achneepineskum. Photo : CBC/Heather Kitching

L'argent lié à l'accord, signé entre l'ancien gouvernement libéral de l'Ontario et les Premières Nations de Matawa, a été épuisé à la fin du mois d'octobre 2018.

De plus, le mandat de Frank Iacobucci, qui était le négociateur en chef de la province, n’a pas été renouvelé par les conservateurs.

Le gouvernement provincial précédent avait entrepris des discussions avec les chefs des Premières Nations de Matawa après avoir promis 1 milliard de dollars en 2014 pour financer les infrastructures nécessaires à l'exploitation du gisement, situé à environ 500 kilomètres au nord-est de Thunder Bay.

Le gisement minier du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario Photo : Radio-Canada

Le ministre Rickford était mardi à Sault-Sainte-Marie pour informer l’industrie minière des derniers développements concernant le Cercle de feu.

Aujourd’hui, il s’agit d’être inspiré par les communautés autochtones et leurs dirigeants pour que le Cercle de feu s’ouvre au monde des affaires , a affirmé le ministre en entrevue avec CBC.

Nous nous dirigeons vers un modèle pragmatique en nous inspirant de ces collectivités pour prendre des mesures pratiques et suivre leur leadership en matière d’évaluation environnementale. Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones

Il affirme que les travaux pourront commencer dans un avenir proche.

Le porte-parole de l'opposition néo-démocrate en matière d'affaires autochtones, le député Sol Mamakwa, déplore la fin de l'entente.

Il est très malheureux que cette décision ait été prise. Je pense que l'entente-cadre régionale a permis un processus de dialogue avec les Premières Nations et a donné aux collectivités un mécanisme pour travailler ensemble. Sol Mamakwa, député provincial néo-démocrate de Kiiwetinoong et porte-parole de l'opposition en matière d'affaires autochtones

Je ne suis pas certain de comprendre en quoi l'annulation de l'accord ou la reprise du processus à partir de zéro sera bénéfique , ajoute M. Mamakwa.

Le démantèlement de l'accord-cadre entre l'Ontario et les neuf Premières Nations membres de Matawa fait reculer l'Ontario d'une décennie lorsqu'il s'agit d'allumer le Cercle de feu, a déclaré pour sa part la chef de l'opposition, Andrea Horwath.

Une entente fragile

La viabilité du cadre régional était également mise en doute sous le gouvernement libéral.

L'ancienne première ministre Kathleen Wynne avait déclaré dans une lettre aux chefs de Matawa en 2017 qu’ils ne devraient pas gaspiller un engagement financier fait en 2014 et qu’elle travaillerait individuellement avec tout chef qui accepterait de coopérer avec elle.

De plus, certaines des Premières Nations de Matawa avaient elles-mêmes exprimé leurs préoccupations quant à l’état des pourparlers.

Neskantaga et Eabametoong avaient notamment critiqué les libéraux et appelé à un remaniement de l’entente, disant que celle-ci était injuste et manquait de transparence.

La société minière Noront Resources et la Première Nation de Marten Falls ont publié conjointement une déclaration dans laquelle elles saluent l’annonce faite mardi.

Marten Falls fait pression pour obtenir une évaluation environnementale d'un projet de premier tronçon de route qui relierait la collectivité au réseau routier provincial. L’objectif ultime est de rejoindre le Cercle de feu.