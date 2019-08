Les consultations particulières sur le projet de loi 29 ont commencé mardi, à l'Assemblée nationale.

Malgré ses appréhensions, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) n'a pas été invitée à y prendre part. Elle a néanmoins préparé un mémoire, car elle s'estime concernée par des changements prévus dans le milieu des dentistes.

Le projet de loi 29 pave la voie à un élargissement dangereux de la pratique dentaire en permettant aux dentistes de ne plus seulement traiter des déficiences localisées à leur aire de compétence , peut-on lire dans le document.

En somme, le projet de loi modifie ce qui constitue l'exercice de la médecine dentaire. À l'heure actuelle, la Loi sur les dentistes parle de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus avoisinants .

Le gouvernement veut maintenant ajouter les notions de prévention et de traitement des maladies dans le but de maintenir ou de rétablir la santé buccodentaire chez l'être humain .

Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec Photo : Radio-Canada

La FMSQ y voit un problème, tout comme avec la préservation de l'expression tissus avoisinants , qui ouvre la voie à des traitements de parties du corps situées à proximité de la bouche. La sécurité du public serait ainsi en jeu, prétend la FMSQ.

On revoit la possibilité pour les dentistes de faire de la médecine spécialisée, c'est-à-dire soigner les patients qui ont des cancers dans la bouche et dans la langue. Ça, c'est vraiment dans notre champ d'activité , soutient la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur.

En outre, elle anticipe que cela pourrait faciliter la pratique de chirurgies esthétiques dans des cabinets de dentiste.

Est-ce qu'un dentiste qui a une formation maxillo-faciale devrait faire une chirurgie correctrice pour les oreilles décollées? , demande-t-elle.

C'est sûr que c'est en haut du sourire, mais c'est un peu loin des tissus avoisinants qui touchent la bouche et la langue! Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Des chirurgies payantes?

Dans son mémoire, la FMSQ souligne que déjà, au Québec, certains dentistes s'autorisent à poser des actes exclusivement réservés aux médecins en exploitant la notion de tissus avoisinants contenue dans la loi.

Au mieux, cette situation perdurera. Au pire elle s'aggravera, prévoit la FMSQ. Des patients pourraient donc se retrouver à payer, dans un cabinet de dentiste privé, pour une chirurgie pourtant couverte par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Il y a un leurre présentement avec le privé, que si on paye, on va être mieux soigné qu'à l'hôpital , dénonce Diane Francoeur.

En cancérologie, quand ça touche la bouche, la langue et la sphère ORL (oto-rhino-laryngologie), les services sont excellents et sont gratuits. On n'a pas à s'inquiéter. Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé du Québec, le délai moyen d'attente pour une chirurgie liée à de tels cancers se situe effectivement sous la cible de 28 jours.

Au 20 juillet, le délai moyen était de 24,9 jours pour une chirurgie du cancer de la bouche et de 20 jours pour une chirurgie du cancer de la langue.

Travailler en équipe

Mme Francoeur assure qu'elle ne remet pas en question les compétences des chirurgiens-dentistes. Elle souhaite néanmoins qu'ils continuent de s'intégrer aux équipes du réseau public, comme c'est déjà le cas pour des chirurgiens maxillo-faciaux qui traitent des accidentés de la route, par exemple.

Selon elle, il n'est pas question d'amorcer une guerre interprofessionnelle.

S'ils veulent travailler avec les équipes, il n'y aura aucun problème et c'est ce qu'on demande. Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Au moment d'écrire ces lignes, il n'avait pas été possible d'obtenir une entrevue avec l'Ordre des dentistes du Québec.

Le Collège des médecins n'a pas souhaité accorder d'entrevue non plus, puisque son mémoire ne sera rendu public que mercredi.

L'ordre professionnel de dit toutefois en accord avec le principe du projet de loi , bien que son propre mémoire contienne des commentaires par rapport à la pratique des dentistes , indique Annie-Claude Bélisle, relationniste du Collège.

Pas concernés, dit la ministre

Quant à la ministre de la Justice Sonia LeBel, qui pilote le projet de loi 29, son cabinet indique que la FMSQ n'a pas été invitée aux consultations parce que le texte actuel ne modifie pas la pratique des médecins, tout simplement.

La présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, espère néanmoins que son mémoire sera lu et pris en considération par Mme LeBel.

On sera toujours heureux de la rencontrer. On a été surpris de voir qu'on change le champ d'activité d'un ordre professionnel qui touche la médecine et que ni nous ni le Collège des médecins ne puissions être entendus, c'est un peu surprenant.