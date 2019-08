La réfection du site Matamajaw ira de l'avant, malgré un dépassement de coût

En mars dernier, les soumissions reçues pour le projet de réfection du site patrimonial dépassaient largement le montant prévu de 770 000 dollars.

Le directeur du site, Bruno Verreault, explique que le carnet de santé des cinq bâtiments avait été réalisé en 2015, et que leur détérioration s'était accélérée depuis, ce qui est à l'origine de ce dépassement de coût.

Il y a beaucoup de détérioration sur les bâtiments, et elle est très rapide, ce qui fait en sorte que lorsque les architectes faisaient des visites à Matamajaw, il y avait des éléments nouveaux qui s'ajoutaient aux travaux , précise-t-il.

La remise à canots est l'un des cinq bâtiments qui se trouvent sur le site Matamajaw Photo : courtoisie site Matamajaw/Louis-Philippe Cusson

Québec, qui avait déjà octroyé 391 700 $ au projet, a refusé d'augmenter sa contribution, selon M. Verreault. Ce qu'ils m'ont mentionné, c'est qu'une fois qu'ils avaient annoncé le montant, ce n'était pas possible de le bonifier , rapporte le directeur.

C'est finalement Patrimoine Canada qui a accordé le montant manquant de 167 909 $, après plusieurs semaines de discussions, ce qui porte la contribution totale d'Ottawa à 398 909 $.

Ce qu'on me disait c'est que oui, il peut rester des montants. On est quand même à l'aube d'une campagne électorale, mais c'était incertain. Nous avons demandé au bureau de Rémi Massé [NDLR Député d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia] de nous aider auprès des instances à Ottawa pour faire pression si on veut , précise M. Verreault.

Ça a été un bon tour de manège parce que des journées c'était oui, le lendemain c'était non, on a joué comme ça pendant plusieurs semaines, et on a finalement pu avoir le montant. Bruno Verreault, directeur du site patrimonial de pêche Matamajaw

Les travaux, dont le coût total s'élève maintenant à près de 838 000 $, débuteront le 9 septembre et devraient être terminés à l'automne 2020.

Le maire de Causapscal, André Fournier, le directeur du site Matamajaw, Bruno Verreault, et le député Rémi Massé Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Le député d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Rémi Massé, assure que les élections fédérales qui approchent n'ont rien à voir avec l'octroi de ce financement supplémentaire. Il affirme que c'est la valeur patrimoniale du site qui a convaincu le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, d'investir ce montant.

Après pas mal de discussions, on a réussi à convaincre le ministre et son équipe de nous appuyer, parce que c'est un site important qui mérite d'être valorisé et restauré , estime le député.

Un jeu interactif pour attirer les enfants

La direction du site travaille aussi sur un projet numérique en collaboration avec le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), situé à Matane.

M. Verreault dit avoir contacté le CDRIN pour améliorer l'offre numérique du site, et attirer davantage de familles. Les enfants, c'est plus complexe pour les attirer au musée et les faire interagir avec une histoire muséale , souligne-t-il.

Aperçu de l'intérieur du bâtiment principal : le couloir des casiers des pêcheurs Photo : courtoisie site Matamajaw

Le CDRIN a donc développé un jeu numérique ludo-éducatif constitué de plusieurs stations. Si la scénarisation du jeu est complétée, il reste toutefois plusieurs étapes avant qu'il ne voie le jour.

On ne sait pas encore les coûts, la faisabilité aussi au niveau numérique, c'est quand même des bâtiments qui datent de 1873 et certains ne sont pas chauffés l'hiver, donc ce sont des paramètres qui devront être évalués, précise M. Verreault.

La faisabilité du projet sera étudiée en parallèle avec celle du renouvellement de l'exposition permanente du site, qui doit également se faire dans les prochaines années.