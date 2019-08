Élan de générosité après l’incendie de Saint-Ambroise

Au lendemain du brasier qui a ravagé la résidence sur la rue Brassard à Saint-Ambroise, il ne reste que des décombres.

Le couple venait tout juste de terminer la rénovation de son domicile.

Il me restait seulement qu'à peinturer ma chambre. Mais, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. On essaie malgré tout de se remonter le moral, mais quand tu viens ici tu vois ça là, c'est repartir ça à zéro.

Des collègues de Sylvie Bernier, touchés par cette situation, ont décidé de faire leur part pour l'aider à surmonter cette épreuve.

Des boîtes ont été installées au Tim Hortons de la municipalité afin de récolter des fonds et des vêtements.

On cherche n'importe quoi pour les aider, parce que là ils ont vraiment tout perdu. La maison est à terre, une perte totale. C'est déchirant , informe Renée Gauthier, la gérante du café.

Ce qui nous tenait à cœur, c'est le petit garçon qui a tout perdu alors qu'il a de l'école demain matin. L’école coûte déjà assez cher! Donc, on se tient les coudes et on va l'aider le plus qu'on peut.

Natalie Savard, collègue de travail de Sylvie Bernier