Bisbille à la commission sur la DPJ : François Legault obligé d’intervenir

Les travaux de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse ne sont même pas commencés que sa présidente, Régine Laurent, a dû gérer la grogne de certains de ses membres. Radio-Canada a appris que le député de Québec solidaire Sol Zanetti a quitté une réunion de la commission après une sérieuse prise de bec avec Mme Laurent, en juin dernier.

La relation entre l’élu et la présidente de la commission était tellement tendue que le premier ministre François Legault a dû s’en mêler.

Selon plusieurs sources, il était devenu très difficile pour Régine Laurent d’asseoir correctement son autorité, alors que le député solidaire refusait d’obtempérer à ses demandes. Le député Zanetti ne voulait pas se soumettre à un devoir de réserve qui l’aurait obligé à ne pas commenter les dossiers liés de près ou de loin à la protection de la jeunesse pendant la durée de la commission.

Cela aurait impliqué qu'il abandonne son rôle de porte-parole en matière de santé et services sociaux à l’Assemblée nationale, ce qui déplaisait à M. Zanetti.

Mais la goutte qui a fait déborder le vase est apparue lors d’une réunion entre la présidente, les deux vice-présidents et les quatre élus au sujet de la nomination des cinq experts. Alors que des démarches avaient été amorcées pour nommer un expert provenant des communautés autochtones, M. Zanetti aurait insisté pour reprendre le processus déjà entrepris par l’équipe de Mme Laurent.

Cette dernière aurait mal reçu son intervention et le ton aurait monté. Le député de Jean-Lesage aurait finalement quitté la pièce.

Informé des tensions par Régine Laurent, le premier ministre François Legault a contacté ses trois collègues Pierre Arcand, du Parti libéral, Manon Massé, de Québec solidaire, et Pascal Bérubé, du Parti québécois. Au cours d’une conférence téléphonique à laquelle participait Mme Laurent, le premier ministre a fait part aux chefs de l’importance qu’il accorde à cette commission d’enquête et de son souhait qu’elle se déroule dans une ambiance non partisane.

M. Legault a réitéré sa pleine confiance à Régine Laurent pour présider la commission.

Québec solidaire devrait annoncer dans les prochains jours que le député Sol Zanetti ne siégera plus à la commission Laurent et qu’il sera remplacé par le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla.

Difficultés aux communications

La commission a aussi dû faire face à la démission de son conseiller en communications au cours de l’été. Francis Boucher a expliqué par communiqué, à la fin du mois de juillet, qu’il n’y avait pas eu d’entente sur son rôle et ses responsabilités au sein de la commission. Il a donc décidé de retourner dans le secteur privé.

À ce jour, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse n’a toujours pas de site web ni de responsable des communications. Les travaux de la commission Laurent doivent débuter cet automne.