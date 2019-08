La candidate bloquiste s’inquiète de l’avenir de l’édifice fédéral de Matane

Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) emploie déjà environ 400 personnes. L'édifice René-Tremblay où ils travaillent est rempli au maximum de sa capacité.

Deux cents emplois en numérisation bien rémunérés pourraient être créés à Matane par l’Agence du revenu. Mais si l'édifice n'est pas agrandi ou remplacé, ils seraient perdus au profit d'une entreprise privée de Toronto , s’inquiète Kristina Michaud.

Kristina Michaud, candidate du Bloc québécois dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

C’est un des plus gros employeurs de la Matanie. On a la chance d’avoir plus d’emplois chez nous avec de bonnes conditions de travail. L‘expertise est à Matane alors on devrait pouvoir garder le travail ici plutôt que de l’envoyer ailleurs , estime-t-elle.

Le député d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Rémi Massé Photo : Radio-Canada

Appelé à réagir aujourd’hui, le député, Rémi Massé, a indiqué qu’un rapport d’analyse a été déposé la fin juillet et que trois options y étaient proposées. Le sous-ministre, que j’ai rencontré il y a deux semaines à peine, est en train d'évaluer le dossier et va faire ses recommandations , a souligné M. Massé. Prenons le temps de bien faire les choses.

On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, peu importe l’option, soit qu’on rénove de l’intérieur, qu’on agrandisse de l’extérieur ou qu’on construise un nouveau bâtiment , a-t-il ajouté.

Il a rappelé que 220 emplois fédéraux ont été créés dans la région dans les quatre dernières années, dont 120 à Matane.

Phénix continue de hanter les bureaux fédéraux

Par ailleurs, Kristina Michaud a rencontré le représentant syndical du bureau matanais de SPACServices publics et approvisionnement Canada pour discuter les problèmes de paye engendrés par le système Phénix. Selon lui, ces erreurs touchent 80 % des employés de Matane et le problème n’est toujours pas réglé.

Des fonctionnaires réclament des corrections au système de paye Phénix (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Rémi Massé a rappelé que des employés de Matane travaillent à aider leurs collègues fonctionnaires. Il a mentionné qu’un nouveau système doit être mis en place pour régler le problème.

Avec les informations de Catherine Poisson