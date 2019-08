Les comportements téméraires sur l'A-50 dénoncés

Dans la vidéo, on voit une petite voiture rouge rouler à une vitesse que M. Patry a évalué à environ 75 km/h. Un véhicule sport utilitaire blanc la dépasse ensuite en traversant les doubles lignes jaunes au milieu de la chaussée.

Trop [prudent] c'est comme pas assez. À un moment donné, le monde perdait patience en arrière de nous. Il y en a un qui est passé et on a trouvé ça pas mal téméraire , raconte celui qui a filmé la vidéo.

Ce n'est pas la première fois que M. Patry est témoin d'une manœuvre du genre, si bien qu'il craint d'être impliqué dans une collision frontale chaque fois qu'il emprunte cette route controversée.

Pas un cas isolé

Le soir c'est encore pire, parce qu'il y a les enfants à la garderie et ceux qui arrivent de l'école, il faut toujours se dépêcher , constate M. Patry, alors que la rentrée scolaire approche à grands pas.

Selon l'homme retraité qui demeure en Outaouais, la Sûreté du Québec (SQ) devrait accroître sa présence aux abords de l'autoroute 50 pour décourager les automobilistes téméraires.

Les gens savent qu'il n'y a pas de policiers alors qu'est-ce qui arrive? Ils fly! Roger Patry, témoin d'un comportement téméraire sur l'autoroute 50

Le maire de Thurso, Benoît Lauzon, abonde dans le même sens, lui qui croit qu'il faut se donner les outils nécessaires pour faire respecter le code de la sécurité routière , que ce soit via l'implantation de radars photo ou par une présence policière accrue.

Le maire de Thurso est d'avis que les conducteurs téméraires sont présents partout et que le vrai problème réside dans la configuration de l'autoroute 50. Photo : Radio-Canada / David Richard

La SQ dit être déjà très présente

Pourtant, les opérations policières sont déjà à la hausse en fonction des heures auxquelles les collisions surviennent le plus souvent, affirme le sergent de la SQSûreté du Québec Marc Tessier. Résultat : plus de 400 constats d'infraction ont été remis depuis le 1er juillet sur cette artère principale de l'Outaouais.

Pour M. Tessier, la solution passe plutôt par une meilleure coopération entre les automobilistes inquiets et les services policiers.

Lorsque les gens sont témoins d'un événement, le premier réflexe devrait être d'appeler la police et non de le mettre sur les réseaux sociaux , déplore-t-il, avant de souligner que c'est certain qu'on ne peut pas être présent partout 24 h sur 24 .

La Sûreté du Québec a à l'oeil les comportements téméraires sur l'autoroute 50, mais demande l'aide du public pour les identifier, explique le sergent Marc Tessier. Photo : Radio-Canada / David Richard

Par ailleurs, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a annoncé il y a quelques jours une campagne de sensibilisation pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50.

Le maire Lauzon ajoute qu'au-delà des comportements téméraires, il faut aussi s'attaquer à la configuration de l'autoroute, notamment le fait qu'elle n'est pas à quatre voies.