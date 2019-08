La nouvelle carte électorale profiterait-elle davantage aux conservateurs?

Les progressistes-conservateurs sont avantagés par la nouvelle carte électorale, selon une analyse de CBC/News qui projettent sur la nouvelle carte les résultats des élections générales de 2011 et 2016. Cette comparaison montre que les progressistes-conservateurs auraient gagné un siège supplémentaire aux dépens du NPD dans ces deux scrutins, avec le découpage en place pour cette élection.

L’analyse révèle que dans bon nombre de circonscriptions où les candidats du PC ont perdu contre le NPD, les résultats seraient beaucoup plus serrés avec les nouvelles limites électorales annoncées l’an dernier par la Commission manitobaine de la division électorale.

En 2016, dans la circonscription Fort Garry-Riverview, le néo-démocrate James Allum a devancé la candidate du PC, Jeannette Montufar, de seulement 301 voix sur près de 9200 suffrages exprimés.

Avec les nouvelles délimitations, Fort Garry perd le quartier de Riverview, où dans presque tous les bureaux de vote, les électeurs ont appuyé massivement le NPD.

L’effet de ce changement : un gain de près de 500 voix en faveur du PC. Les progressistes-conservateurs auraient remporté ce siège avec une mince marge de seulement 169 voix.

Dans Elmwood, le NPD aurait conservé son siège, mais sa marge de victoire déjà mince de 107 voix se serait située à 29 voix seulement.

Dans le nord du Manitoba, la circonscription de Thompson a été remportée par la candidate du PC, Kelly Bindle, par 358 voix. Toutefois, avec les délimitations actuelles, cette avance n’aurait été que de 86 voix. Ce changement dans l’écart est dû au fait que la circonscription de Thompson s’étend maintenant à l’extrême nord-est de la province et englobe des bureaux de scrutin où on vote NPD, à Churchill et Gillam.

Toutefois, les modifications apportées à Southdale, au cœur des circonscriptions plus « banlieusardes » de Winnipeg, profiteraient au NPD pour ces élections-ci. L’analyse montre que le candidat conservateur pourrait perdre plus de 2000 voix, maintenant que la circonscription n’inclut plus les quartiers de Royal Wood, Island Lakes et Sage Creek.

Autre constat : le candidat des Verts, David Nickarz, pourrait avoir du mal à améliorer ou même à égaler sa performance de 2016 dans Wolseley, alors qu'il avait obtenu la deuxième place. La circonscription s’étend désormais jusqu’à la celle de Minto, où les Verts ont terminé bon cinquième, derrière un indépendant. La circonscription de Minto a disparu avec le redécoupage.

Selon la nouvelle carte, les progressistes-conservateurs auraient remporté en 2016 un gouvernement majoritaire record, avec 40 des 57 sièges de l’Assemblée législative.

En appliquant les nouvelles délimitations aux résultats électoraux de 2011, on fait passer la circonscription de Swan River du NPD au PC. Le néo-démocrate Ron Kostyshyn a remporté cette circonscription en 2011, mais avec un réalignement qui englobe maintenant des bastions conservateurs tels que Roblin, Russel et Rossburn, la bataille sera ardue pour tout parti de gauche.

L'effet de l'étalement urbain

Christopher Adams, politologue au Collège St. Paul’s de l’Université du Manitoba, affirme que les résultats de cette analyse mettent en évidence l’effet graduel de l’étalement urbain sur le paysage politique au Manitoba.

Auparavant, on trouvait des comtés le NPD dans le nord de Winnipeg et le sud était conservateur ou libéral. Ces dernières années, [on ne parle pas d'une délimitation nord-sud] mais plutôt d’une ceinture intérieure contre une ceinture extérieure , dit-il.

Selon lui, l’ancien premier ministre Gary Doer, a été responsable de l’évolution de cette politique qui privilégie les quartiers du centre par rapport aux banlieues, quand il a réussi, en 1999, à courtiser les électeurs de la classe moyenne du sud de Winnipeg.

Mais comme les banlieues s’étendent sans cesse et prennent plus de place, Christopher Adams affirme que la survie du NPD dépend du déplacement de ses appuis, du centre vers les extrémités de la ville.

Le redécoupage est un processus indépendant

Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba, a été membre de la Commission manitobaine de la division électorale au niveau fédéral à trois reprises.

Il précise que les décisions prises par ces organes sont guidées par des critères énoncés dans la législation et ne tiennent pas compte de l’impact que les changements pourraient avoir sur les partis ou les candidats individuels.

Contrairement aux États-Unis où la redéfinition des circonscriptions électorales est souvent contrôlée par les législateurs et les gouverneurs des États, la Commission manitobaine de la division électorale est non partisane et fonctionne indépendamment du gouvernement pendant 10 ans.

Chaque élection est unique

Bien que cet excercice – la transposition du résultat des élections précédentes sur de nouvelles frontières – puisse donner une idée des résultats futurs, Paul Thomas pense que l’analyse peut s’avérer peu fiable, car il n’y a pas deux élections identiques.

Des frontières modifiées peuvent avoir un impact significatif sur quelques sièges, mais l’impact global est marginal en ce qui concerne le choix du parti. Le leadership, les questions politiques et le succès de la campagne sont des facteurs bien plus importants , explique-t-il.

Christopher Adams dit que jusque dans les années 1960, le système électoral de la province était fortement pondéré pour donner plus de représentation aux électeurs ruraux.

Dans son ouvrage intitulé Politics in Manitoba: Parties, Leaders, and Voters, il décrit comment, en 1952, 17 députés provinciaux urbains représentaient la moitié des électeurs inscrits, tandis que 40 députés ruraux représentaient l’autre moitié.

En 1968, une commission de division électorale indépendante a proposé de nouveaux ajustements pour équilibrer les zones urbaines et rurales. Près de la moitié des circonscriptions de la province ont ensuite été situées à Winnipeg.

L’année suivante, aux élections générales de 1969, Ed Schreyer mena le NPD à sa toute première victoire.

Méthodologie de l’analyse

Cette analyse, également connue sous le nom de « transposition de vote », est un calcul utilisé par les agences et les partis politiques pour comprendre l’impact possible des modifications aux limites des circonscriptions sur les résultats des prochaines élections.

L’exercice répond essentiellement à la question suivante : les résultats auraient-ils été semblables si la nouvelle carte électorale avait été utilisée lors d’une élection précédente?

Les résultats du vote dans les bureaux de scrutin ont été utilisés puis superposés à la nouvelle carte électorale, pour déterminer comment répartir les résultats antérieurs dans les nouvelles circonscriptions.

Avec des informations de Jacques Marcoux