Une place publique dans le secteur Mingan à Baie-Comeau

Ce projet d'aménagement vise à rendre l'ouest de la ville plus attrayant pour les touristes et à offrir un lieu de rassemblement pour ses résidents, un peu comme le fait la place de la Biosphère dans le secteur Marquette.

Il comptera entre autres une scène, des installations sanitaires et des aires de détente.

Le projet, évalué à 1,6 million de dollars, en est encore à sa phase de conception, selon la directrice générale par intérim de la Ville de Baie-Comeau, Annick Tremblay.

Le conseil municipal a adopté une résolution visant à déposer des demandes de subvention pour aller de l'avant avec la construction lundi.

Évidemment l'objectif, c'est que ça coûte le moins possible au citoyen et qu'on aille chercher le plus de subventions possible.

Annick Tremblay, directrice générale intérimaire à la Ville de Baie-Comeau