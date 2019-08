La grogne contre Airbnb gagne les petits gîtes de Terre-Neuve

Les logements de courte durée affichés sur Airbnb prennent de plus en plus d'ampleur à Terre-Neuve-et-Labrador et des propriétaires de gîtes familiaux déplorent l'inaction du gouvernement provincial face à une compétition qu'ils considèrent déloyale. La situation pourrait même forcer certains gîtes dûment enregistrés à fermer leur porte.

Carol et Patrick Monsigneur exploitent un gîte depuis neuf ans. C’était leur projet de retraite après des carrières dans les Forces armées canadiennes.

On a acheté la maison, on a pris notre retraite et par six mois on a déménagé à Terre-Neuve, explique Carol Monsigneur. Je suis tombé en amour ici.

Le couple a mis beaucoup d’amour dans une vieille maison de six chambres. On a dépensé beaucoup de notre temps, autant que de l’argent, pour la maison pour offrir quelque chose que les gens seraient très confortables , souligne-t-elle.

Les Monsigneur ont acheté ce gîte il y a neuf ans, après être tombés en amour avec la province de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Mais depuis l'été dernier, leur chiffre d'affaires dégringole, malgré des efforts soutenus en publicité.

L’augmentation des options d’hébergement de courte durée est définitivement un facteur qui a fait diminuer nos réservations , pense son mari, Patrick Monsigneur.

Selon lui, partout au pays les petits gîtes familiaux comme le sien ne peuvent pas faire compétition aux hébergements affichés sur Airbnb.

Beaucoup de frais à payer

En ayant un gîte dûment enregistré, les Monsigneur paient des frais et des taxes qui ne sont pas demandés aux hébergements de location de courte durée.

Ils croient que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pourrait facilement en faire plus pour aider leur industrie.

C'est pas difficile à trouver les gens illégaux, sont tous sur Airbnb, Booking.com, c’est pas difficile à trouver , lance Carol Monsigneur.

Une municipalité de la province s’est attaquée au problème en surveillant les annonces sur Airbnb. Le maire de Bonavista, John Norman, a pris les choses en main, lui-même étant propriétaire d’un gîte.

Les logements sur Airbnb ne paient pas certains frais comme les frais d'inspections, les taxes provinciales, les frais pour être enregistrés auprès du ministère du Tourisme, et ça a des impacts sur les auberges et les gîtes , explique-t-il.

Ainsi, la Ville traque chaque nouvelle inscription et s’assure que la propriété est inscrite comme bâtiment commercial.

Nous avons pris des mesures sérieuses. Nous avons même creusé des trous sur les terrains de certaines propriétés pour couper l’accès au système d’eau de la ville jusqu’à ce que les factures soient payées. John Norman, maire de Bonavista

John Norman, le maire de Bonavista, a pris les choses en main pour s'assurer que les logements affichés sur Airbnb ne faisaient pas de compétition déloyale aux gîtes dûment enregistrés. Photo : Radio-Canada

Une exception à la règle

Mais l'exemple de Bonavista est une exception à la règle. Peu de municipalités ont pris de telles initiatives.

La province et les autres municipalités ont du chemin à faire, croit l'association des hébergements de la province. On a besoin de règles similaires pour tous, dit Larry Laite, président de Hospitality Newfoundland. On veut simplement que ce soit juste et équitable pour tous.

La perte de revenus des hébergements entraîne aussi une diminution d'emplois saisonniers, un coup dur en région rurale.

Quand on regarde St. Mary's, et la région, il y a pas beaucoup d'emplois pour les jeunes, explique Carol Monsigneur. Les jeunes ne reviennent pas ici parce qu'il n'y a pas d'emplois.

Les Monsigneur considèrent même mettre la clé sous la porte si la province n'agit pas rapidement. Ça me fait de quoi parce que j'ai placé toute ma vie dans cette maison ici et dans cette région.

D’après un reportage de Marie-Isabelle Rochon