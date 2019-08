Une Jonquiéroise dénonce le comportement de certains automobilistes

Chaque jour, Karine Boivin doit attendre plusieurs minutes au passage piétonnier avant de pouvoir traverser la rue avec les enfants qu'elle garde.

La vitesse n'est pas respectée. On pense qu'on peut avoir confiance avec nos lignes jaunes, mais quand on met nos pieds sur la ligne, personne n'arrête. Les gens, quand tu leur dis, ils nous envoient promener. Karine Boivin, responsable de service de garde

Le non-respect des traverses piétonnières est généralisé à Saguenay, d'après la conseillère municipale Julie Dufour.

Elle entend les revendications des piétons. Elle a déjà obtenu l'autorisation de déplacer un arrêt près de la résidence de Karine Boivin dès que les travaux de décontamination de l'usine de Graphic Packaging seront terminés dans le secteur nord de Jonquière.

Les automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse dans ce secteur. Photo : Catherine Paradis

La police de Saguenay doit aussi être informée en continu pour que les agents se rendent sur place et évaluent le problème, explique le porte-parole Bruno Cormier.

Ce que les policiers constatent, c'est qu'il y aurait une amélioration à faire. On prend action envers les responsables de la ville et on signale la problématique , affirme-t-il.

C'est d'ailleurs en partie de cette façon que des changements ont été apportés dans le secteur piétonnier du Cégep de Jonquière.

D'après le reportage de Catherine Paradis.