Recrutement et rétention : les problèmes de la croissance pour les entreprises manitobaines

Au Manitoba, les entreprises du secteur des nouvelles technologies se développent souvent plus rapidement qu'elles ne peuvent recruter. L'attraction et la rétention des talents sont des questions fondamentales pour ces entreprises qui comptent sur la province pour rester compétitives.

Nichée au coeur du quartier de la Bourse, dans un de ces immeubles historiques que l’on trouve encore à Winnipeg, l’entreprise Online Business Systems est spécialisée en cybersécurité. Fondée il y a un peu plus de 30 ans, elle compte près de 300 employés et des clients dans le monde entier.

« Nous sommes constamment en train de recruter, nous recherchons les meilleurs candidats et les plus brillants », explique Shane Kilgalen, directeur d’une équipe de consultants à Online Business Systems.

Shane Kilgalen dirige une équipe de consultants à Online Business Systems. Il recrute ses employés partout dans le monde. Photo : Radio-Canada

Pour mettre la main sur ces talents, l’entreprise n’hésite pas à les chercher dans le monde entier. Récemment, elle s’est rendue au Brésil pour rencontrer et embaucher des consultants. L’entreprise a ensuite aidé ces derniers à immigrer au Canada grâce aux programmes d’aide de la province, notamment le programme Candidats du Manitoba.

« Ces programmes sont extrêmement importants pour notre croissance. Nous devons toujours élaborer des idées neuves, et l'acquisition de talents est l’une des clés de notre réussite », souligne Shane Kilgalen.

Au moment où les Manitobains sont appelés à élire un nouveau gouvernement en septembre, ce dernier insiste sur l’importance de faciliter les processus de recrutement.

« Nous avons besoin que le gouvernement s’assure de faciliter les moyens d’attirer les talents au Manitoba et de permettre aux gens qualifiés de venir travailler ici », dit-il.

Plus de fonds pour les entrepreneurs

Dans le sud de la ville, à la lisière du campus de l’Université du Manitoba, les entreprises en démarrage poussent plus vite que les bâtiments ne se construisent sur le boulevard de l’Innovation. C’est ici que North Forge, une agence de développement économique spécialisée dans l’innovation, a ouvert un incubateur d’entreprises pour se rapprocher des laboratoires de recherches. Les jeunes entrepreneurs peuvent y louer des locaux pour mettre au point leur concept et tirer profit des conseils de mentors.

Selon Matt Schaubroeck, directeur de programme North Forge, une agence de développement économique spécialisée dans l’innovation, il manque encore des fonds pour favoriser le développement des jeunes entreprises dans la province. Photo : Radio-Canada

Selon son jeune directeur de programme, Matt Schaubroeck, North Forge est un partenaire économique de la province, dont elle tire la moitié de son financement. Son mandat est de créer des emplois au Manitoba et d’aider à la création d’entreprises qui pourront ensuite augmenter leur capacité économique et générer des revenus qui restent dans la province.

« Un écosystème entrepreneurial est très difficile à créer naturellement, il faut avoir accès à des fonds et c’est quelque chose qui manque ici, au Manitoba. On aimerait avoir accès à plus de fonds pour nos entrepreneurs, mais aussi à plus d’espaces comme cela pour générer la créativité dont les entrepreneurs ont besoin », explique Matt Schaubroeck.

L’incubateur, qui a déjà des bureaux dans le quartier de la Bourse ainsi qu’à Pinawa, prévoit d'ouvrir une autre succursale, notamment à Le Pas, dans le nord de la province.

« Nous voulons travailler avec tous ceux qui ont des idées et nous savons qu’il existe des gens au Manitoba qui ont cette passion. Ce qu’il faut, c’est les amener à avoir confiance dans leur capacité à développer ces idées. »

Vendre la province plus efficacement

L'idée de faciliter l’éclosion des talents et de favoriser la capacité d’attraction de Winnipeg est au centre de la stratégie mise en place par Développement économique Winnipeg, l’un des partenaires économiques de la province.

Selon son vice-président responsable du développement économique, Ryan Kuffner, le Manitoba et Winnipeg deviennent des endroits de choix pour les entreprises et leurs employés. « En plus d’un équilibre de vie, nous offrons un grand nombre d’emplois à travers une grande diversité de secteurs et d’entreprises. Winnipeg a l’une des économies les plus diversifiées de toutes les villes majeures du Canada », dit-il.

Selon Ryan Kuffner, vice-président d'Economic developpement Winnipeg, il est nécessaire de vendre la ville et la province de façon plus efficace pour attirer les talents. Photo : Radio-Canada

Selon lui, de plus en plus de diplômés et d’entrepreneurs ayant commencé leur carrière dans de plus grands centres, comme Toronto ou Vancouver, reviennent à Winnipeg et y investissent.

« Ce que les entreprises recherchent, c’est que nous simplifions pour elles le fait d’attirer et de retenir les talents », explique Ryan Kuffner.

« Pour cela, l’une des solutions est de promouvoir notre ville et notre province de façon efficace et c’est notre rôle de faire ça, étant un partenaire stratégique de la province. »

L’organisme dit miser notamment sur le programme Candidats du Manitoba pour recruter hors du pays et a récemment mis en place une équipe spécialisée dans le recrutement à l’étranger.

Attirer davantage les femmes

La recherche et la rétention de talents intéressent aussi l’Information and Communication Technologie Association of Manitoba (ICTAM). Cet organisme à but non lucratif représente des entreprises spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication, et les aide à se développer.

Il se tourne maintenant vers une source de talents encore très mal exploités par les entreprises : les femmes.

Selon Kathy Knight, présidente-directrice générale de l’ICTAM (Information and Communication Technologie Association of Manitoba), les femmes sont encore trop souvent ignorées par le secteur des technologies de l'Information. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Selon l'ICTAM, le secteur des technologies de l’information a connu une augmentation de 40 %, ce qui est en fait l’un des secteurs ayant la plus grande croissance au Manitoba.

Malgré un plein emploi affiché dans la province, la présidente-directrice générale de l’ICTAM, Kathy Knight, souligne que la demande d'emplois qualifiés dans le domaine des technologies de l’information surpasse largement l’offre. Elle ajoute que la présence de femmes demeure faible dans un secteur encore dominé par les hommes.

« Avec le boom que vit le secteur en ce moment, la demande en talents dépasse largement l’offre », explique Kathy Knight.

« Les femmes représentent la moitié de notre population. La question est donc : que peut-on faire pour les attirer davantage et leur montrer qu’elles peuvent y faire de grandes carrières? »

L'ICTAM a d’ailleurs lancé récemment un programme afin de faire la promotion de la parité au sein du secteur.