Quelques heures avant la rentrée à la Commission scolaire des Phares

À la Commission scolaire des Phares, 560 enseignants attendent les élèves depuis une semaine.

C'est comme le départ d'une course ou d'un marathon; on est sur la ligne de départ. Des fois, on a des bonnes courses, des [fois des] moins bonnes courses. On ne sait jamais avant de partir! Rémi Lavoie, enseignant d’histoire en secondaire 3

Bien qu’il en soit à sa 23e rentrée, l’enseignant en histoire de secondaire 3 à l’école secondaire Paul-Hubert Rémi Lavoie, est toujours fébrile. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

À l'école secondaire Paul-Hubert, Rémi Lavoie veut toujours créer un lien de confiance avec ses élèves. C'est très relationnel l'enseignement. Donc, c'est comme une nouvelle rencontre à chaque fois. On veut donner une bonne impression, on veut être à la hauteur , indique-t-il.

Sortie des bancs d’école en 2017, Jessica Element aura pour la toute première fois à sa charge sa propre classe de maternelle 5 ans, à l’École du Rocher-D’Auteuil dans le district Sacré-Coeur à Rimouski.

J'ai eu un gros défi quand je suis entrée. C'était une classe de 4e année qui était installée ici. Donc j'ai eu à sortir les bureaux, rentrer des nouvelles tables, et installer la classe pour que ce soit vraiment une classe de maternelle , souligne-t-elle.

Jessica Element accueillera 13 enfants de 5 ans dans sa classe dès mercredi matin. Photo : Radio-Canada

Course contre la montre à la reprographie

Si le calme règne dans les classes, la situation est toute autre au service de reprographie, située au sous-sol de l’école secondaire Paul-Hubert.

Dominique Lepage en pleine opération de boudinage de documents Photo : Radio-Canada

Dominique Lepage et son collègue vivent leur période la plus occupée de l’année. En plus de recevoir des livraisons de manuels scolaires, ils doivent fournir les documents à toutes les écoles de la commission scolaire, de Saint-Fabien à Mont-Joli.

Les professeurs ont besoin de tout leur matériel pour commencer la saison. Évidemment, on est vraiment débordés! On se met à la tâche. On espère rentrer dans les délais , dit M. Lepage.

Y'a des professeurs qui vont user de [créativité]. [...] C'est un peu dans l'impossible de fournir tout à tout le monde. Dominique Lepage, opérateur en reprographie

Dominique Lepage estime que des millions de photocopies sont faites en 6 à 8 semaines. Photo : Radio-Canada

Pour l’année scolaire 2019-2020, la Commission scolaire des Phares accueille 4587 élèves du primaire, 3303 élèves du secondaire et 948 adultes pour la formation professionnelle et l’éducation aux adultes.