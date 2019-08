Le milieu agricole contribue à améliorer la qualité de l'eau du lac Témiscamingue

Les bandes riveraines d'une dizaine d'agriculteurs sont actuellement évaluées par l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue et le Groupe conseil agricole de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces agriculteurs, de l'Abitibi et du Témiscamingue, ont des terres qui touchent de près ou de loin les cours d'eau affluents du lac Témiscamingue.

Dans le secteur de St-Eugène-de-Guigues, les terres agricoles sont abondantes.

Parfois, elles sont séparées par des ruisseaux. Ce sont notamment ces endroits qui sont observés par les biologistes de l'OBVT.

C'est vraiment de limiter les matières en suspension, le phosphore et les matières nutritives qui s'échappent des parcelles agricoles pour se rendre dans les cours d'eau et à terme dans le lac Témiscamingue et la rivière des Outaouais , explique le coordonnateur de projets et biologiste Thibaut Petry.

Des producteurs impliqués

Les agriculteurs concernés sont impliqués dans la démarche. C'est vraiment un projet avec les producteurs. Ils sont contactés avant le projet, car on se rend chez eux. Surtout, on veut les impliquer dès le départ pour qu'ils soient présents à la phase 2 du projet , ajoute Thibaut Petry.

La phase 2 de l'OBVT, c'est de faire des recommandations d'aménagement.

Les berges agricoles ont tendance à s'éroder. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Pour diminuer l'érosion, les producteurs pourraient entre autres faire de l'enrochement, aménager des plantations et diminuer les pentes.

Pour ce faire, ils auront accès à des subventions du ministère de l'Agriculture qui pourraient couvrir jusqu'à 90 % du coût des travaux.