Regina à la recherche d’une stratégie pour attirer plus de touristes durant l'hiver

La Ville de Regina a décidé lundi de se doter d’une stratégie pour créer plus d’activités récréatives et attirer davantage de touristes durant les longs mois d’hiver.

La directrice touristique de l’organisme Tourism Regina, Ashley Stone, indique qu’elle examinera ce que font d’autres villes dans ce domaine.

On doit bien clarifier tout ce qui fait partie de notre identité comme destination [touristique] et se rendre compte qu'on a des hivers qui durent de huit à dix mois, puis l’accepter. On doit vraiment commencer à en faire la promotion comme une expérience originale , déclare-t-elle.

La conseillère municipale Lori Bresciani ajoute que la stratégie devrait transformer Regina en une destination touristique mondiale pour l’hiver.

Elle [la stratégie] doit créer des occasions pour amener les gens à sortir pour profiter de l’hiver et rester actifs tout au long de l’année , lance-t-elle.

Avec les informations de CBC News