Meryl Streep, Tom Hanks et Bruce Springsteen au TIFF

Meryl Streep sera présente pour The Laundromat, produit par Netflix, au sujet des journalistes qui enquêtent sur le scandale du blanchiment d'argent baptisé « Panama Papers ».

Tom Hanks sera à Toronto, lui, pour présenter A Beautiful Day in the Neighborhood, dans lequel il joue l'animateur de télévision pour enfants Fred Rogers.

Et Bruce Springsteen assistera à la première mondiale de son documentaire en concert Western Stars.

Joaquin Phoenix, vedette de Joker; Daniel Craig pour Knives Out; Matt Damon et Christian Bale avec le film biographique Ford v Ferrari; Nicole Kidman pour le drame The Goldfinch; et Natalie Portman qui joue dans Lucy in the Sky sont aussi attendus.

Jennifer Lopez et Constance Wu seront au festival avec Hustlers, tandis que Renee Zellweger présentera Judy, dans lequel elle interprète la chanteuse et actrice Judy Garland. Scarlett Johansson et Adam Driver fouleront le tapis rouge du film Marriage Story.

Michael B. Jordan et Jamie Foxx seront présents pour le film biographique Just Mercy, sur le célèbre défenseur des droits de la personne Bryan Stevenson, tandis qu'Eddie Murphy participera au festival pour Dolemite Is My Name, dans lequel il joue l'humoriste Rudy Ray Moore.

De son côté, Kristen Stewart sera au TIFF pour promouvoir le drame historique Seberg, dans lequel elle incarne l'actrice Jean Seberg, et Lucas Hedges et Sterling K. Brown présenteront le drame romantique Waves.

Les célébrités canadiennes attendues incluent Christopher Plummer, Donald Sutherland, Ellen Page, Atom Egoyan, Neve Campbell et David Foster.