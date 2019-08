La chlamydia continue sa progression au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas a d'ailleurs doublé entre 2007 et 2015, ce qui serait en partie attribuable à l'augmentation de l'offre de dépistage, selon le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc.

Si l'infection a progressé plus lentement au cours des quatre dernières années, sa prévalence continue de s'accroître.

Depuis trois ou quatre ans, on a la même offre de dépistage et nos statistiques continuent à progresser tranquillement. On est encore à un nombre de maladies déclarées les plus élevées qu'on a eues depuis qu'on fait nos compilations. Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc Photo : Radio-Canada

Cette hausse, qui touche davantage les 15-29 ans, est cependant moins élevée dans la région que dans le reste de la province. La proportion de notre population qui est âgée de 15-29 ans est moins élevée que dans d'autres régions. Ça explique un peu pourquoi notre région est moins touchée , précise M. Leduc.

Un manque d'éducation?

Selon la sexologue Marie-Christine Pinel, l'abandon des cours d'éducation sexuelle à l'école, en 2001, n'est pas étrangère à cette hausse des infections transmises sexuellement (ITS). L'accessibilité de la pornographie sur internet et les applications de type Tinder auraient aussi renouvelé la façon de concevoir la sexualité.

Ces applications-là, c'est comme d'encourager ce rapport à la sexualité où on n'est pas dans la rencontre d'abord, la relation, l'intimité partagée [...]. On est dans la consommation de la sexualité , dit-elle, en précisant que ces relations ne favorisent pas l'utilisation du condom.

C'est difficile de dire : “qu'est-ce que tu en penses si on se protégeait?” quand il n'y a pas de capital relationnel entre nous, quand je ne me sens pas en sécurité. Marie-Christine Pinel, sexologue

Plusieurs groupes de la population délaissent l'utilisation du condom et ont quand même plusieurs partenaires , ajoute pour sa part le Dr Leduc.

Puisque les infections transmises sexuellement sont souvent asymptomatiques, la propagation peut alors se faire assez rapidement.

La sexologue Marie-Christine Pinel (Archives) Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

Une responsabilité sociale

Selon Marie-Christine Pinel, il est impératif d'informer les jeunes, dès la maternelle, au sujet de la sexualité, avec des contenus qui sont adaptés à leur âge. Elle précise que cette responsabilité doit être partagée entre les parents et les éducateurs.

On a tellement peur de gaffer parce que la sexualité a beaucoup évolué avec les réseaux sociaux et avec internet. Là, on est comme dépassés et on se retire, mais on a une responsabilité parce que ç'a un impact majeur. Marie-Christine Pinel

Mme Pinel ajoute que de plus en plus de jeunes viennent la consulter. Il y a un manque d'information, un manque de connaissances qui les a menés dans des situations qui les ont mis dans le trouble. À la base, on pourrait intervenir pour prévenir , dit-elle.

Québec a réinstauré les cours d'éducation sexuelle dans les écoles en septembre 2018. Plusieurs enseignants se disent cependant mal outillés pour transmettre cette matière.