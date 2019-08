L’identité du père biologique difficile à révéler, malgré la loi québécoise

Les Québécois adoptés à la recherche de l’identité de leur père biologique se frappent à des restrictions juridiques. Malgré la loi en vigueur depuis plus d’un an, de nombreuses informations au dossier ne sont pas divulguées par le gouvernement.

Depuis le 16 juin 2018, les personnes adoptées au Québec peuvent faire une demande auprès de l’équipe centralisée Info-adoption pour obtenir de l’information sur leurs parents d’origine.

Toutefois, si la demande concernait un parent biologique toujours en vie, les demandeurs devaient attendre jusqu'en juin 2019 pour permettre à tous les parents désirant se retirer de ce processus de le faire.

La présidente du Mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin, a alors constaté des changements dans la façon de traiter les demandes.

On s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de restrictions , déplore-t-elle, notamment au niveau du nom des pères.

De nombreuses personnes ont d’ailleurs contacté l’organisme à ce sujet. Les gens sont très amers des procédures qui ont été mises en place , ajoute-t-elle.

La raison évoquée dans les échanges entre les personnes adoptées et le Ministère est la véracité de l’information divulguée.

S’ils ne sont pas en mesure de prouver que c’est réellement le père, ils ne donneront pas l’information , précise Mme Fortin.

Elle précise que les informations au dossier concernant le père proviennent souvent de la mère. Ça vient à dire que la mère qui a donné le nom au dossier est considérée comme [une information mensongère] , dénonce-t-elle.

Caroline Fortin, présidente du Mouvement Retrouvailles Photo : Radio-Canada

Des informations vérifiées

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme avoir modifié certains critères, et ce, conformément à des avis juridiques reçus.

Il est apparu que dans plusieurs dossiers d’adoption, le nom du parent est mentionné, mais n’est pas confirmé officiellement, surtout dans le cas du père , souligne la responsable des relations avec les médias, Noémie Vanheuverzwijn.

Le MSSS se défend de vouloir restreindre l'accès aux demandeurs, mais souligne que si les informations que l’on retrouve dans le dossier du demandeur ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il s’agit du parent de la personne adoptée, l’identité du parent n’est pas révélée.

Il ne s'agit pas d'une façon de donner moins d'information. Il s'agit plutôt d'une façon de se conformer à la loi et d'éviter des situations malheureuses où la personne ne recevrait pas l'identité réelle de son parent. Noémie Vanheuverzwijn, responsable des relations avec les médias au MSSS

Dans certains cas, si l'identité du père est seulement présumée, des vérifications peuvent être faites. Il faut vérifier verbalement si celui-ci est bien le parent présumé de la personne adoptée et s’il consent à ce que soient transmis ses renseignements identificatoires.

Délais de traitement

La présidente du Mouvement Retrouvailles dénonce depuis plusieurs mois les délais de traitement de l’équipe centrale Info-adoption.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, environ 30 % des demandes ont été traitées. Sur un total de 38 456 dossiers, 11 780 ont été répondus.

Parmi les demandes traitées qui concernent un parent toujours vivant, plus de la moitié ont accepté que leur nom soit révélé.

Selon Caroline Fortin, les procédures mises en place sont inadéquates et inefficaces .

Je pense que ceux qui ont fait une demande récemment, ça va prendre encore des mois, on est rendu à parler d’années , dit-elle.

Nouvelle analyse

D'ailleurs, en raison des modifications effectuées cet été, certains dossiers doivent être analysés à nouveau.

Comme les recherches effectuées lors de la dernière année n’ont pas été effectuées en tenant compte de cette orientation, une nouvelle analyse doit être effectuée dans votre dossier afin de déterminer la provenance des informations que nous détenons , peut-on lire dans un courriel envoyé par le Ministère à un demandeur, et dont Radio-Canada a obtenu copie.