Jeune homme disparu à Shawinigan

Billy Carle, 25 ans, a été vu pour la dernière fois lundi vers 11 h 30, à Shawinigan. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure six pieds et pèse 107 kilogrammes. Il a les cheveux et les yeux bruns.

Petite particularité, un carré rouge est tatoué sous son oreille droite et on peut voir un signe tribal sur son avant-bras gauche

La dernière fois qu’il a été vu, il portait des jeans foncés, un chandail en coton ouaté noir avec des manches rouges et blanches, des souliers blancs et une casquette beige.

Toute personne qui apercevrait Billy Carle est priée de communiquer avec le 911.