L’Alberta affiche un déficit en baisse

Des revenus stables et des dépenses en diminution ont permis à l’Alberta d’enregistrer une baisse de 365 millions de dollars de son déficit lors des trois premiers mois de l’année fiscale 2019.

Cette mise à jour économique est une première fenêtre sur les finances de la province depuis l’élection du chef du Parti conservateur uni Jason Kenney le 16 avril. La mise à jour économique est toutefois un document incomplet puisqu’elle exclut toute projection de croissance et comparaison de prévisions budgétaires.

Dans l’attente de la publication d’un budget prévu pour la session législative d'automne, le gouvernement a choisi de comparer ses données fiscales aux trois premiers mois de l’année précédente.

Revenus pétroliers en hausse

Les résultats sont cependant plutôt bons. La baisse du différentiel de prix entre le prix du pétrole canadien et du pétrole américain a permis une augmentation des redevances provenant de l’exploitation des sables bitumineux. Les revenus des ressources non renouvelables se sont embellis de 164 millions de dollars par rapport aux mois d’avril, de mai et de juin 2018.

Une augmentation des profits des entreprises et des revenus des ménages a contribué à une hausse de l’impôt sur le revenu de 166 millions. Cette augmentation a largement compensé la baisse du flot d’argent causé par l’élimination de la taxe carbone, une des mesures phares de ce nouveau gouvernement.

Blâme adressé au NPD

La campagne électorale a pour sa part contribué à une baisse générale des dépenses gouvernementales de 364 millions de dollars. À cause des élections provinciales, de nombreuses subventions en infrastructures notamment à direction des municipalités ont été reportées à l’été.

Le gouvernement conservateur uni se plaint toutefois d’avoir enregistré une hausse de ses dépenses d’opération à cause de décisions prises par le précédent gouvernement juste avant les élections. Dans sa mise à jour économique, il liste l’augmentation des subventions à l’aide juridique, les coûts associés au changement dans les programmes de permis de conduite et l’indexation des programmes d’assistance sociale.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, le 12 juin 2019, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier ministre Jason Kenney a répété plusieurs fois notamment au journal Calgary Sun que le précédent gouvernement avait « menti » sur l’état des finances de la province.

Même si les chiffres dévoilés mardi ne reflètent pas une dégradation de l’économie, le gouvernement a toutefois souligné que cette mise à jour ne prenait pas en compte l’effet de nouvelles informations économiques telles que la suspension pendant un an du projet de remplacement de la ligne 3 d’Enbridge. Il a aussi soutenu que la voie choisie par le NPD aurait plongé la province dans une dette de près de 120 milliards de dollars en 2023-2024.