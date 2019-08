Sauvetage d’une baleine à bec à l’île Verte

La porte-parole du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, Marie-Ève Muller, rapporte que l’animal était encore dans l’eau au moment du sauvetage.

Cela a donc permis aux intervenants sur les lieux, dont le biologiste et fondateur du Musée du squelette de l’Île Verte Pierre-Henry Fontaine, d’aider la baleine à retourner vers le large.

Elle avait l’air très mal en point. On a essayé à trois reprises de la remettre [complètement] à l’eau. Pierre-Henry Fontaine, biologiste

L'animal n'était pas complètement échoué lors du sauvetage. Photo : Louise Newbury

On lui mettait le nez vers le large et on la poussait pour qu’elle ait une chance de repartir. Chaque fois, elle faisait demi-tour et revenait se planter sur l’île , raconte le biologiste.

Pierre-Henry Fontaine et les autres intervenants sur place ont toutefois réussi à pousser l’animal vers le large.

La baleine en mauvaise condition physique

En arrivant sur les lieux, Pierre-Henry Fontaine a tout de suite constaté que la baleine ne semblait pas en bonne santé.

Ça faisait des bosses à chaque extrémité de l’apophyse épineuse des vertèbres. Elle n'était pas en forme, autrement dit, et elle avait un comportement tout à fait anormal , explique-t-il.

Des intervenants ont travaillé à remettre l'animal au large. Photo : Louise Newbury

Le biologiste a même eu peur que l’animal meure pendant le sauvetage.

À un moment donné, j’ai vraiment cru qu’elle agonisait. Alors j’ai dit aux gens : “on attend, on reste là sur place. Si jamais elle meurt, on pourra sécuriser la carcasse et voir ce qu’on en fait après.” Mais elle est repartie! , raconte-t-il.

L’animal n’a pas été revu depuis sa remise à l’eau malgré une surveillance accrue près de l’île.

Il y avait une vigie d’organisée sur l’île verte pour surveiller les rives au cas où l’animal reviendrait s’échouer, pour pouvoir intervenir rapidement , explique la porte-parole du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, Marie-Ève Muller.

Une situation rarissime?

Il est difficile pour les experts d’expliquer la présence de ce type de mammifère dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Il y a vraiment très peu d’information sur cette espèce-là, dont la présence dans le Saint-Laurent est très peu connue. Marie-Ève Muller, porte-parole du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins

La baleine a été aperçue sur les rives de l'île Verte Photo : Louise Newbury

Jusqu’à maintenant, les informations qu’on a sur les baleines à bec proviennent surtout des carcasses qui s’échouent sur les rives. Ce n'est pas la première fois qu’une baleine à bec s’échoue sur les rives du Saint-Laurent. C’est une des premières d’en avoir vivante. On sait pas beaucoup où elles habitent habituellement , explique Marie-Ève Muller.

Pour Pierre-Henry Fontaine, une hypothèse tient la route.

Ces animaux-là ne se déplacent pas dans le Saint-Laurent pour nous faire plaisir. Les baleines qui viennent vers Tadoussac et qui font la joie des touristes, elles ne sont pas là pour leur faire plaisir, elles sont là parce qu’elles y trouvent de la bouffe. Pierre-Henry Fontaine, biologiste

Très certainement, ce cétacé a suivi une source de nourriture et il a pénétré comme ça dans le Saint-Laurent. C’est pas un cétacé qu’on voit couramment dans le Saint-Laurent, mais il y a déjà eu des cas répertoriés, donc ce n’est pas aussi extraordinaire que ça pourrait le paraître , soutient-il.

L’importance de rapporter ces événements

Ce genre d'événement rappelle l’importance de signaler la présence d'animaux en difficulté au Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins.

C’est important de documenter tous les cas d’échouage vivant ou de carcasse pour mieux comprendre la présence de baleine dans le Saint-Laurent et [pour] pouvoir prévenir les événements de mortalité, pouvoir documenter les situations aussi , explique-t-elle.

La présence de l'animal dans l'estuaire du Saint-Laurent pourrait s'expliquer par sa recherche de nourriture. Photo : Louise Newbury

Elle soutient aussi qu’une opération de sauvetage de mammifère marin est plutôt difficile et nécessite ainsi de l’aide appropriée.

C’est pas une intervention facile, de remettre à l’eau un animal de plus de trois mètres, vivant, qui peut se débattre. Ça peut être très dangereux pour les intervenants. Ça peut l’être aussi pour les animaux. Marie-Ève Muller, porte-parole du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins

Marie-Ève Muller ajoute qu’en signalant ces situations, des experts peuvent ainsi aider les gens sur place à intervenir de la meilleure façon et ainsi augmenter les chances de survie de l’animal.