Les Albertains et les Canadiens achètent moins de véhicules, mais les préfèrent plus gros

Un peu plus de 115 000 véhicules neufs ont été vendus en Alberta au premier semestre de cette année, ce qui représente une baisse de 6,5 % par rapport à 2018. En tenant compte de l'évolution de la population, cette année est la pire de la dernière décennie.

La baisse d’achat de voiture neuve s'inscrit dans un déclin plus général aux niveaux national et mondial qui, selon Moshe Lander, économiste à l'Université Concordia à Montréal, est lié à la montée en puissance des nouvelles technologies de transport.

À l'échelle nationale, un peu plus d'un million de véhicules ont été vendus de janvier à juin. Cela représente une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente.

Des baisses similaires ont été observées dans le monde entier, explique Moshe Lander.

. Photo : Robson Fletcher

Historiquement, dit-il, les ventes de véhicules neufs ont tendance à fluctuer, mais il note un changement dans ce cycle.

Je pense que la tendance générale est que cela va continuer à baisser , confit-il.

Avec la montée en puissance des services comme Uber et des locations à court terme comme car2go, explique l’économiste, de nombreuses personnes, en particulier celles vivant dans les plus grandes villes, n'ont plus besoin de posséder autant de véhicules qu'auparavant.

La nature de la possession d'une voiture est en train de changer parce que la manière dont nous utilisons la voiture est en train de changer , dit-il.

Une autre chose qui change est le type de véhicules que les gens achètent.

Camions, fourgonnettes et SUV

La part de marché des petites voitures de tourisme continue de diminuer, tandis que les gros véhicules absorbent une part de plus en plus importante des dépenses de consommation.

C'est particulièrement vrai en Alberta, où 89 % des dépenses en véhicules neufs cette année ont été consacrées aux camions, aux fourgonnettes et aux SUV. Cela se compare à environ 80 %, à l'échelle nationale.

En Alberta, nous avons essentiellement un marché de camions , décrit Denis Ducharme, président de la Motor Dealers Association of Alberta.

. Photo : Robson Fletcher

Selon Moshe Lander, beaucoup de ménages, qui sont passés de deux ou trois voitures à une seule, ont choisi de faire de ce véhicule unique un gros véhicule.

Les gens veulent pouvoir transporter le chien, l'enfant, les skis, les patins, le gros sac de hockey et tout le reste dans la voiture , explique-t-il.

Pour beaucoup de personnes qui utilisent leur véhicule seulement une petite fraction de temps dans la journée, M. Lander affirme que la possession d'une voiture devient un problème de rendement.

Vous devez prendre soin de [la voiture que vous possédez] avec des travaux d'entretien, de changement de pneus, d'essence et d'assurance , décrit-il.

Maintenant, il est possible de simplement louer un car2go quand j'en ai besoin ou aller chez Budget et louer une voiture pour aller en Montagne, ou encore commander un Uber plutôt que de payer pour me garer au centre-ville. De plus, je suis autorisé à sortir et me divertir plutôt que d’être un chauffeur désigné , raconte-t-il.

Pour l'économiste , quand vous commencez à penser en ces termes, vous commencez à vous demander si vous avez vraiment besoin d’une voiture.

Selon Denis Ducharme, le ralentissement des ventes a toutefois créé des opportunités d’achat pour ceux qui recherchent un nouveau véhicule.

J'imagine que l'avantage c'est que ça devient le bon moment pour acheter un nouveau véhicule parce que les rabais des fabricants sont énormes , conclut-il.

Avec les informations de Robson Fletcher