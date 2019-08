Encourager les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue à concilier travail-études

Cependant, une personne va gagner environ 500 000$ de plus au cours de sa carrière si elle termine ses études secondaires par rapport à une personne qui n’obtient pas son diplôme selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Yannick Roy, président d’Action Réussite et président-directeur général de la Commission scolaire Harricana, explique que dans le contexte actuel de pénurie de main-d’oeuvre, plusieurs jeunes qui fréquentent l’école secondaire ou la formation pour adultes vont quitter parce qu’on leur offre de bonnes opportunités d’emploi.

On constate que de plus en plus d’étudiants vont travailler et avec une augmentation du nombre d’heures

Le président d’Action Réussite et président-directeur général de la Commission scolaire Harricana, Yannick Roy