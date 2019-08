De nouvelles émissions promettent un automne télévisuel mouvementé à Radio-Canada

Politique, drame, science-fiction, jeu-questionnaire et humour : Radio-Canada a dévoilé mardi matin les nouveautés qui vont se déployer sur les ondes et sur le web cet automne.

Pour porter un regard différent sur l’actualité, l’émission de 90 minutes On va se le dire, animée par Sébastien Diaz, recevra chaque jour des collaborateurs et collaboratrices de divers horizons. Au menu : des tables rondes sur les sujets qui alimentent l’actualité, où l'on discute, s’enflamme et s’amuse. Le public sera d’ailleurs sollicité : On veut vous entendre! , affirme Sébastien Diaz dans la vidéo promotionnelle.

En plus de tenir la barre d’une émission radiophonique quotidienne, Pénélope McQuade animera Fais-moi rire, un nouveau rendez-vous humoristique où parodies, monologues d'humour, sketches et pastiches seront présentés aux personnalités invitées. L’animatrice mettra en valeur une équipe de jeunes humoristes, dont font partie Arnaud Soly, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Eve Côté, Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Demarais.

Du côté des fictions dramatiques, Danielle Trottier propose une nouvelle série qui aborde la maternité à l’adolescence. Toute la vie va orbiter autour d’une école secondaire qui accueille une soixantaine de jeunes filles de 12 à 17 ans, toutes enceintes ou jeunes mamans. La série met notamment en vedette Roy Dupuis, Hélène Bourgeois-Leclerc et Emmanuel Bilodeau, ainsi que de jeunes comédiennes débutantes : Cassandra Latreille, Naïla Victoria Louidort-Biassou, Tayna V. Lavoie, Alison Carrier, Évelyne Laferrière et Ambre Jabrane.

Les téléspectatrices et téléspectateurs seront bouleversés par la minisérie Le monstre, abordant la violence conjugale. L’œuvre raconte l’histoire de Sophie (Rose-Marie Perreault) qui, à 18 ans, tombe amoureuse d’un homme charismatique qui se révèle être un violent manipulateur (Mehdi Meskar). L’autrice Chantal Cadieux a écrit cette série à partir du livre autobiographique de la comédienne Ingrid Falaise.

Radio-Canada diffusera également l'adaptation télévisée du roman policier La vérité sur l’affaire Harry Quebert, de Joël Dicker, ainsi que la deuxième saison de Plan B. Cette dernière suivra une mère de famille et animatrice radio à succès (Sophie Lorain), qui aura recours aux services de l’agence Plan B afin de voyager dans le temps. Elle tentera de saisir cette chance de sauver sa fille de 15 ans, qui a commis l’irréparable.

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, a souligné dans un communiqué l'aspect diversifié de la nouvelle offre télévisuelle. Pour la première fois depuis fort longtemps, nous rejoindrons les jeunes de tous âges en incluant des émissions en heures de grande écoute. Nous sommes toutes et tous également fiers de voir la place croissante occupée par les autrices, réalisatrices, productrices, sans parler des animatrices et des personnages principaux. Par ailleurs, vous constaterez l’intégration de personnages provenant de toutes cultures et de tous milieux dans nos émissions.

Accent mis sur la jeunesse

À travers sa nouvelle offre de contenus, Radio-Canada mise cette année sur la jeunesse avec trois nouveaux concepts pensés pour les adolescents et adolescentes.

Pierre-Yves Lord animera 100 génies, un jeu-questionnaire où 10 jeunes de 14 à 17 ans se disputeront 6 places au sein de 2 équipes. Les épreuves, questions et jeux seront articulés autour d’un grand thème et nécessiteront de la logique, de l’esprit d’équipe et une bonne dose de culture générale.

La plateforme numérique MAJ : Mon actualité du jour (Nouvelle fenêtre) fera quant à elle appel à la participation de jeunes de 13 à 15 ans, qu'on invite à produire avec rigueur des vidéos au sujet d’enjeux qui leur tiennent à cœur. Le tout s’adressera à un public de 7 à 13 ans.

À l’hiver 2020, Radio-Canada proposera également L’effet secondaire, une fiction tournée sous forme de docu-réalité abordant les enjeux qui touchent les adolescents et adolescentes.

La rentrée RDI

Le réseau de l’information ICI RDI ne sera pas en reste cet automne.

Notons d’abord la toute nouvelle émission Les décrypteurs, qui s’attaquera aux fausses nouvelles et à la désinformation qui, plus que jamais, embrouillent l’espace public. L’émission sera animée par Alexis De Lancer. Elle s’inscrit dans le prolongement d’un module de lutte contre les fausses nouvelles à suivre sur le site web de Radio-Canada, mené par les décrypteurs Jeff Yates et Bouchra Ouatik.

Les prochains mois promettent d’être aussi mouvementés pour ICI RDI, avec la campagne électorale fédérale qui va battre son plein jusqu’au scrutin du 21 octobre. Les émissions habituelles seront au rendez-vous tout au long de la campagne, dont En direct avec Patrice Roy, 24/60, Les coulisses du pouvoir et Mordus de politique.