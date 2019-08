Toronto prolonge le mandat de son chef de police

La commission des services de police de Toronto a annoncé, mardi, que M. Saunders serait ainsi en poste jusqu'au 30 avril 2021.

Il devient l'un des deux seuls chefs de police de Toronto en 40 ans à voir son mandat être renouvelé, souligne la commission.

Toutefois, contrairement à son prédécesseur Bill Blair, son contrat est prolongé d'un an uniquement.

M. Saunders, qui avait été nommé en 2015, a été critiqué notamment dans le dossier du profilage racial et du fichage, sans parler des vagues de fusillades de l'été dernier et de cet été.

Le président de l'Association des policiers de Toronto, Mike McCormack, se réjouit que son contrat ne soit prolongé que d'un an. On a besoin de sang neuf , a-t-il déclaré en entrevue au réseau CP24. Il affirme que ses membres sont épuisés à cause de la réforme des effectifs du chef Saunders.

Plus de détails à venir