Un quartier résidentiel et commercial au cœur d'Old Chelsea : un rêve de plus de 100 M$

Le président du Groupe Nordik, Martin Paquette, et le promoteur de la communauté de la ferme Hendrick, Sean McAdam, s'associent afin de proposer un développement immobilier d'une valeur de 100 millions de dollars au cœur du village d'Old Chelsea.

L'investissement vient s'ajouter aux sommes déjà prévues dans le cadre du développement immobilier de la ferme Hendrick, selon Jules Ribi, la directrice générale de Landlab, l'entreprise derrière le projet.

C'est de l'argent qui sera investi par le partenariat pour construire le secteur commercial uniquement , précise Frederic Brisco, le directeur des opérations de la ferme Hendrick.

Le quartier comprendrait des logements locatifs, mais aussi des commerces en tout genre. Photo : Ferme Hendrick

La proposition sur la table prévoit la création d’environ 150 « installations », dont plusieurs résidences, mais également des établissements de vente au détail et de restauration.

Les deux hommes d'affaires sont déjà bien enracinés à Chelsea et affirment partager des valeurs similaires. M. Paquette est propriétaire du Nordik Spa-Nature, alors que le projet résidentiel de la ferme Hendrick est en construction depuis trois ans déjà.

Le Spa Nordik est notre voisin, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. [C'est un] partenaire idéal pour nous qui connait bien le secteur et la création d'emplacements très spéciaux , se réjouit M. Brisco, qui souhaite mettre en valeur le style de vie sain et attrayant d'Old Chelsea.

Caryl Green est enthousiaste à l'idée de voir le projet se réaliser. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le projet cadre dans la vision pour le centre du village. Ça fat des années qu'on travaille avec les résidents pour identifier ce qu'on veut comme service de proximité , mentionne Caryl Green, la mairesse de Chelsea.

L'approche du partenariat avec un budget planifié sur cinq ans a rendu la décision de la Municipalité plutôt facile et se veut bien plus rassurante que l'ajout de commerces indépendants à tour de rôle.

Ce ne sont pas les touristes qui manquent

L'expansion de l'industrie touristique au sein de la municipalité n'est pas étrangère au projet, qui prévoit préserver les terrains d'agriculture et les espaces verts à proximité tout en restant fidèle aux caractéristiques actuelles d'urbanisme comme l'importance des liens piétonniers.

Nordik Spa-Nature et la ferme Hendrick ajoutent déjà un caractère unique et original à ce village vieux de 200 ans, mais nous pensons qu’il existe une réelle opportunité de faire de Old Chelsea une véritable destination , a affirmé M. Paquette par voie de communiqué.

Les partenaires derrière le projet anticipent que les travaux de construction débuteront dès l’été prochain pour permettre aux premiers locataires d'intégrer leur logement à l’automne 2020. L'objectif est d'avoir un secteur commercial bien établi d'ici 2025.

Avec les informations de Yasmine Mehdi