La CAQ envisage un 3e lien payant, le PLQ dénonce

Mardi matin, le ministre a admis que toutes les options sont sur la table dans le financement du troisième lien, une promesse électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ).

M. Bonnardel admet que l’option choisie dépendra de la participation ou non du fédéral dans la construction de ce tunnel, dont le tracé a été annoncé en juin dernier.

Si ce n’est pas le cas, il faudra évaluer les options de partenariat public-privé , précise-t-il.

Il ajoute que la décision finale devrait être connue d’ici quelques mois, mais que le péage n’est pas l’option privilégiée.

François Bonnardel avait pourtant exclut l'option du péage en avril dernier.

Le PLQ veut des réponses

Les députés libéraux Gaétan Barrette et Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada

Le député et porte-parole libéral en matière de transports, Gaétan Barrette, demande au gouvernement de préciser ses intentions sur l’ensemble du projet de 3e lien. Il estime que les Québécois méritent d’avoir l’heure juste .

Un des scénarios les plus étonnants que j’ai entendus de la part de Bonnardel, c’est un projet en PPP avec péage, ça été évoqué, c’est le pont de la A25 à Montréal , compare-t-il.

Je peux vous dire que c’est un succès pour la fluidité, il n’y pas personne sur le pont, ça coûte trop cher , ajoute M. Barrette.

Le député Sébastien Proulx et son collègue avancent que la CAQ a fait trop de promesses et se retrouve dans une impasse budgétaire .

Le ministre des Transports réalise qu’il ne pourra pas respecter sa promesse, alors il cherche toutes les issues possibles pour reculer dans le dossier , soulève-t-il.

Selon le PLQ, le projet de 3e lien pourrait coûter jusqu’à 8 milliards aux contribuables.

M. Barrette demande à la Commission des transports et de l’environnement d’entendre le directeur du bureau de projet du tunnel Québec-Lévis, Frédéric Pellerin. Il rappelle que le ministre avait refusé qu’il prenne la parole lors de l’étude des crédits budgétaires au printemps dernier.