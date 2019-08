Immigration : hausse des classes d'accueil à Montréal et à Laval

L'école Général Vanier de l'arrondissement Saint-Léonard est une des trois écoles anglophones cédées au réseau francophone. Des affiches en anglais décorées de dessins d'enfants témoignent toujours des racines du lieu, qui change maintenant d'identité.

Miville Boudreault, président CSPI Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Depuis juillet, l'école fait partie de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), malgré l'opposition de la Commission scolaire English-Montreal. On arrive aux balbutiements d'une école francophone , indique Miville Boudreault. Il est président de la CSPI, qui hérite de deux écoles, dont Général Vanier. Dès mercredi l'école se consacrera entièrement à franciser des enfants qui arrivent au Québec. On va avoir 16 classes d'accueil d'enfants qui ne parlent pas ou très peu le français , explique-t-il.

Scénario semblable à l'autre extrémité de l'île. L'école Riverdale, anglophone jusqu'en juillet, devient une école francophone dès mercredi. La Commission scolaire anglophone Lester B. Pearson s'est entendue avec sa voisine francophone Marguerite-Bourgeoys pour lui céder le grand bâtiment.

L'école Riverdale. Photo : Radio-Canada

Les besoins d’espace se faisaient criants à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Cette école va nous permettre de respirer un peu , précise la présidente Diane Lamarche-Venne. On crée à Riverdale 16 classes d'accueil pour lesquelles il n'y avait pas de place ailleurs. C'était la seule solution pour les élèves qui arrivent ici mercredi. Sinon ils auraient été à la maison en attente d'une place ! , précise la présidente.

Lundi, le directeur de l’école, Ian Gagnon, veillait aux derniers préparatifs. Nous avons recruté l’ensemble du personnel. Ils accueilleront des jeunes surtout de l’Iran et de l’Asie en classes d’accueil . À 48 heures de l'ouverture, l’enseignant Rafik Souissi était visiblement fébrile. On est les premiers à les accueillir pour leur parler du français, de la culture québécoise et de ses valeurs. C'est comme de petits bébés qu'on reçoit dans une famille, quoi !

Hausse des classes d'accueil

L'ouverture de ces deux écoles pour les jeunes immigrants illustre l'augmentation de la demande. Selon une compilation de Radio-Canada, on compte au moins 14 classes d’accueil supplémentaires à Montréal et Laval pour la rentrée 2019. Un chiffre qui va augmenter puisque les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin septembre.

Ces classes d’accueil sont composées d’élèves provenant de différents pays. Ils doivent acquérir des bases en français, afin de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire dans le réseau francophone régulier.

Là aussi, les écoles débordent dans plusieurs quartiers. C'est le cas de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry, à Saint-Léonard, qui comptait en juin 2700 élèves, au moins 20 % de plus que sa capacité normale. Mercredi, 700 élèves seront transférés juste à côté dans l'ancienne école anglophone John Paul 1, cédée par la Commission scolaire English-Montreal. C'est comme un poumon qu'on vient de gagner , affirme la directrice Geneviève Dandurand.

Un travailleur retire une affiche de l'école John Paul I. Photo : Radio-Canada

Ces transferts laissent un goût amer aux anglophones et le directeur de la CSPI souhaite les éviter dans l'avenir. Tout le monde a intérêt à discuter pour trouver des solutions originales qui peuvent inclure une cohabitation , pense Miville Boudreault. Parce que rien n'indique que la hausse de la population scolaire va ralentir dans cette commission scolaire l'an prochain.

Avec la collaboration de Daniel Boily