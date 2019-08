Le rachat du Quotidien intéresse un groupe d’affaires du Saguenay

Des gens d'affaires du Saguenay seraient intéressés à acquérir le journal Le Quotidien et le Progrès. Le groupe est représenté par l'entrepreneur Éric Larouche, propriétaire de RL Énergies, de l'hôtel Chicoutimi et de l'Auberge des îles à Saint-Gédéon.

Il confirme que le projet est très sérieux. Il a contacté une dizaine d'entrepreneurs et de gens d'affaires qui seraient tous déterminés à sauver le journal.

Éric Larouche précise que le groupe devra obtenir plus d'informations sur la situation financière du Quotidien avant de s'impliquer.

Évidemment, c'est motivant et intéressant, mais on sait que Groupe Capitales Médias génère des pertes. Régionalement on ne sait pas ce que ça représente. Est-ce que c’est vraiment des pertes? On ne sait pas, alors on va voir comment ça va aller dans les prochaines semaines , explique-t-il.

Attirer les annonceurs

Il croit également qu'il faudra mettre sur pied un nouveau modèle d'affaires durable pour rentabiliser le journal. Il n'exclut pas non plus la possibilité d'impliquer les employés dans la relance.

Ce qui est compliqué c’est la mise en place d’un modèle innovant, convaincre les gens d’annoncer. C’est le défi qu’on se donne, créer un modèle qui va être attractif pour les annonceurs potentiels , espère-t-il.

Le groupe Trium Médias qui possède trois journaux hebdomadaires au Lac-Saint-Jean a également signifié son intérêt il y a quelques jours.

Le président du syndicat du Quotidien Louis Tremblay se réjouit de cet intérêt mais reste prudent. Il indique qu'il faudra s'asseoir avec chacun des groupes intéressés.

Capitales Médias doit être vendue d'ici la mi-novembre avant de manquer de liquidités, prévoit le syndic responsable du dossier devant les tribunaux.