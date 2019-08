Conduire un autobus scolaire à 80 ans

Depuis maintenant 12 ans, Réal Côté conduit les jeunes à l'école sur l'île d'Orléans et dans la région de Québec. C'est une troisième carrière pour cet octogénaire qui a suivi une formation d'appoint pour la conduite d'un autobus scolaire d'une durée de 66 heures en 2007.

Bien que son métier le passionne, ce n'est pas toujours une partie de plaisir de conduire des enfants et des adolescents parfois turbulents.

Faut conduire avec un œil en avant et un œil en arrière. Le matin ce sont des petits, ils sont pleins de vie. Un peu plus tard dans la journée ce sont des ados. Et on sait que les ados, ils ont plein de trucs , illustre le chauffeur.

À 80 ans, Réal Côté se lève aux aurores tous les matins dans le quartier les Saules pour se rendre sur l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Ce n'est pas d'hier que Réal Côté impose une discipline à un groupe de jeunes puisqu'il a été entraîneur de hockey pendant 25 ans. Il a notamment enseigné les rudiments du hockey à Guy Carbonneau et Dany Dubé.

À 80 ans, le doyen des chauffeurs de l'entreprise Autobus Laval suscite l'incrédulité chez ses collègues de travail.

Normalement, à mon âge, on ne doit pas conduire un autobus scolaire, on doit conduire une marchette. Moi je fais le contraire. Réal Côté

Dès 4 h 45 jeudi matin, Réal Côté sera au volant de son autobus pour aller chercher des élèves du primaire. Sa journée de travail se terminera plus de 12 heures plus tard, après avoir ramené à la maison les adolescents du secondaire.