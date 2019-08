Dave Savard croit en ses chances de devenir député de Manicouagan

Dave Savard a réitéré sa volonté de travailler pour le prolongement de la route 138 et la construction d’un pont sur la rivière Saguenay, s’il est élu.

Selon Dave Savard, l’appui pour le prolongement de la route 138 et la construction d’un pont sur le Saguenay à Tadoussac est très fort sur la Côte-Nord.

De manière générale, les gens sont d’accord pour l’achèvement de la 138 et aussi pour le pont et l’un ne va pas sans l’autre selon moi. Dave Savard, candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription de la Côte-Nord

Le candidat du parti mené par Justin Trudeau croit que les gens de Terre-Neuve et du Labrador peuvent aider à convaincre le gouvernement fédéral à investir pour relier les deux provinces.

Par ailleurs, il envisage avec positivisme la campagne électorale qui s’en vient. Il ajoute que rien n’est encore joué pour les prochaines élections et que tous les candidats ont leurs chances de remporter la circonscription.

Je pense qu’il n’y a pas de chasse gardée, fait valoir Dave Savard. Il n’y a personne qui est certain, le choix on va le savoir le 21 octobre. Je pense que le travail qu’on fait, les gens le voient.

Le candidat libéral pour le scrutin de l'automne 2019 sur la Côte-Nord, Dave Savard Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Dave Savard a l’ambition de visiter le plus grand nombre de communautés possible pendant la campagne électorale. Il prévoit notamment visiter la Basse-Côte-Nord dans les prochains jours.

Il précise toutefois que l’étendue du territoire ainsi que le temps limité alloué par la période électorale risque de lui compliquer la tâche.

Déjà on manque de temps, admet Dave Savard. Honnêtement, au début on avait vraiment comme objectif de tout faire Sept-Îles, tout faire Baie-Comeau, aller à Havre-Saint-Pierre, aller à Forestville et là je pars sur la Basse-Côte-Nord la semaine prochaine. C’est sûr qu’on voit que le temps joue contre nous, même si on s’est pris très d’avance. J’espère que les gens vont comprendre que ce n’est pas par manque de volonté.

Sa tournée de porte-à-porte dans la région de Sept-Îles est déjà bien amorcée. C’est clair qu’il y a un besoin au niveau du logement…Si on parle des enjeux autochtones aussi, le besoin de réconciliation , indique Dave Savard.

Le candidat du Parti libéral, Dave Savard, affrontera la députée bloquiste sortante, Marilène Gill, le candidat conservateur, François Corriveau et le candidat du Parti vert, Jacques Gélineau.

Le NPD n’a pas encore annoncé qui portera ses couleurs dans la circonscription.

Avec les informations de Laurence Royer