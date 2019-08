Noyade d'un jeune homme: les recherches reprennent sans les plongeurs de la SQ

Plusieurs embarcations sont sur place et l'hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) sera utilisé en renfort aujourd'hui pour survoler les berges. Par contre, les plongeurs de la Sûreté du Québec qui étaient présents hier jusqu'en fin d'après-midi ne seront pas en action aujourd'hui. Mardi, les plongeurs affirmaient que les conditions étaient d'un niveau de difficulté qu'ils ont rarement connu.

Le jeune homme de 15 ans se trouvait à la plage de l'île lundi avec sa mère et ses frères et soeurs. Un peu avant 18 h, il aurait disparu dans les eaux de la rivière pour une raison inconnue.

Rapidement des gens qui étaient à la plage, mais aussi à bord d’embarcations sur l’eau se sont mobilisés pour tenter de lui porter secours.

La mère et ses trois enfants ont rapidement été pris en charge par des travailleurs sociaux.

Le site de l'Ile Saint-Quentin était fermé à la population mardi pour laisser plein espace aux policiers qui effectuaient leurs recherches, mais ce matin, le parc a ouvert ses portes de nouveau.

La zone de baignade supervisée demeure toutefois fermée depuis le 18 août, faute de sauveteur.

En entrevue à l'émission 360 PM mardi, le directeur général du site, Stéphane Lamothe, a expliqué que des panneaux indiquent clairement que la baignade se fait aux risques et périls des gens.

En période estivale, on a une zone de surveillance balisée. Quand la saison est terminée, au même titre que les piscines publiques, on enlève ce balisage, on enlève la signalisation et les chaises de sauvetage. On envoie donc le message qu’il n’y a plus de surveillance dans un périmètre bien identifié.

Stéphane Lamothe, directeur général de l'Île Saint-Quentin