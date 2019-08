Les Magogois invités à s'entraîner de manière écoresponsable

Le gym sera accessible au début septembre. C'est une idée d'une utilisatrice du marais qui avait vu une idée similaire à Montréal. On a décidé de faire ça à notre couleur et à notre saveur. C'est un parcours d'entraînement qu'on appelle pleine nature. Les gens pourront s'entraîner à partir d'éléments du milieu naturel avec une pente particulièrement , explique la directrice générale de l'organisme, Laura Dénommée-Patriganni.

Les infrastructures déjà en place, comme les bancs ou les escaliers, pourront également servir.

Les sept stations d'entraînement sont situées au long d'un sentier terrestre. Les différents exercices proposés varient en niveaux d'intensité et de difficulté. Le parcours a été créé par des spécialistes de Cardio Plein Air Magog.

On est très fiers parce que c'est un gym écoresponsable qui est axé sur le respect de l'environnement. Ça passe aussi dans sa conception. On a réutilisé des matériaux pour le parcours d'entraînement et les stations s'intègrent bien au milieu naturel , soutient Mme Dénommée-Patriganni.

Selon cette dernière, les bienfaits d'un entraînement extérieur sont nombreux. Quand on s'entraîne en milieu naturel, ça a des effets bénéfiques sur le corps et l'esprit. C'est aussi une façon d'être en plus grande communion avec le milieu naturel. Les médecins le disent de plus en plus. C'est même rendu la nouvelle prescription d'aller jouer dehors.

Pour souligner l'ouverture de ce nouveau parcours, l'Association présente un atelier-conférence le 1er septembre prochain intitulé « S’entraîner à peu de coûts et un peu partout : quand le milieu naturel devient un gym à ciel ouvert ! ».