Reprise de l'étude du projet de loi 17 sur l'industrie du taxi

L’étude détaillée du projet de loi 17, honni des chauffeurs de taxi, reprend mardi à l’Assemblée nationale, à Québec, pour se poursuivre jusqu’au 3 septembre. La Commission des transports et de l'environnement avait commencé en juin à analyser le texte de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.

Les chauffeurs de taxi, dont plusieurs dizaines ont manifesté lundi à l’aéroport Montréal-Trudeau, ont assuré que d’autres moyens de pression sont à venir.

Le projet de loi 17, qui doit entrer en vigueur en 2020, prévoit l’abolition des permis de taxi et vise à moderniser la réglementation. Québec souhaite libéraliser davantage une industrie bouleversée depuis quelques années par l’arrivée de nouveaux joueurs, en particulier Uber, qui a contourné l’obligation de détenir de tels permis.

Leur abolition mécontente les chauffeurs, dont certains ont payé jusqu’à 200 000 $ pour en obtenir un.

Le gouvernement de Philippe Couillard avait promis un fonds de dédommagement de 250 millions de dollars, somme que celui de François Legault a doublée pour ensuite la porter à 770 millions de dollars. Cette offre, que le ministre des Transports François Bonnardel a plusieurs fois qualifiée de finale, demeure néanmoins trop basse pour les chauffeurs de taxi, qui réclament une pleine compensation de la perte de valeur qu’ont subie leurs permis.

Valérie Plante, mairesse de Montréal, a dit lundi comprendre la colère des chauffeurs. C’est correct de revoir les façons de faire ou de moderniser l’industrie, on est d’accord , a-t-elle dit. Mais ça doit se faire de façon équitable. Que celles et ceux qui ont payé des permis, par exemple, que ce soit honoré de façon convenable.

Mais le ministre Bonnardel estime que les sommes prévues sont justes et équitables.

Aujourd’hui, la valeur marchande de ces permis est moindre que ce que nous donnons. On assure la pérennité de l’industrie du taxi. On met tout le monde à armes égales. François Bonnardel, ministre des Transports

Les chauffeurs réclament également des conditions d’exercice équivalentes entre les chauffeurs de taxi traditionnels et ceux issus des nouveaux modèles, notamment sur les classes de permis de conduire, les assurances, les catégories de voiture, leur âge et ainsi de suite.

Convoi de taxis à l’aéroport

Lundi, des dizaines de chauffeurs de taxi se sont rendus à l’aéroport Montréal-Trudeau, autour duquel ils ont perturbé la circulation pendant environ une heure.

Ils n’ont cependant pas bloqué le trafic, car une injonction obtenue par Aéroports de Montréal en 2016 et toujours en vigueur leur ordonne de s'abstenir d'obstruer, seuls ou en groupe, l'accès à l'aéroport [ou à] son stationnement .

Le choix de l’aéroport pour la manifestation n’était pas anodin : pour les chauffeurs de taxi traditionnels, le droit de desservir l’aéroport est octroyé par tirage au sort et il en coûte entre 100 $ et 200 $ pour y participer, selon le type de voiture. Les gagnants sont également tenus d’avoir certains modèles de véhicules, dont le coût d’achat est supérieur à la moyenne; ces voitures doivent de plus arborer la signature « Bonjour ».

Autant d’exigences qui ne sont pas imposées aux chauffeurs de nouveaux services.