Carrières Mipo veut exploiter le granite de la Pointe-Noire

Les promoteurs du projet prévoient que le site devrait entrer en activité en 2021. Le granite serait expédié vers les marchés par le biais du quai multiusager situé tout près.

Le quai multiusager du port de Sept-Îles Photo : Port de Sept-Îles

Les consultations publiques sont faites pour répondre aux préoccupations environnementales, sociales et économiques de la population, indique la directrice générale de Carrières Mipo, Nadine Jouvray. On a choisi de faire trois présentations. Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles nous demandait d’en faire une seule.

Nadine Jouvray explique avoir choisi d’en faire trois pour mieux tenir compte des diverses réalités des résidents du secteur de Clarke City, de la communauté autochtone de Uashat mak Mani-Utenam et de la ville de Sept-Îles.

Suite à ces consultations publiques, le ministère devra décider s’il accorde un bail d’exploitation. Ensuite viendraient les demandes de certificat d’autorisation.

Le projet permettrait de créer une cinquantaine d’emplois dans la région, dont la moitié seraient pourvus par des autochtones, promet Nadine Jouvray.

Lors de cette première consultation publique, des citoyens ont soulevé certaines inquiétudes à l'égard des promesses de partenariat avec la communauté de Uashat mak Mani-Utenam et l’augmentation du trafic maritime dans la baie de Sept-Îles.

Les deux autres assemblées auront lieu mardi au chalet du Club de golf de Sainte-Marguerite et mercredi et à l'Hôtel des Gouverneurs de Sept-Îles.

La carrière de granite de Mipo devrait être opérationnelle en 2021 si toutes les étapes de son calendrier de réalisation de projet se déroulent comme prévu. L'entreprise envisage d’investir 125 millions de dollars dans ce projet afin d'exploiter la carrière durant environ 10 ans.

Avec les informations de Laurence Royer