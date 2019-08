Le gouvernement de Doug Ford avait annulé le projet de création d'une première université française en Ontario en novembre 2018, citant le déficit provincial, avant de dire, face au tollé populaire, que le projet était simplement reporté, mais sans donner d'échéancier.

En janvier dernier, le gouvernement Trudeau avait octroyé 1,9 million de dollars pour maintenir l'équipe de mise en oeuvre de l'UOF à qui les conservateurs ontariens avaient coupé les vivres, menant à une guerre de mots et de chiffres entre les deux gouvernements.

Au début août, la ministre ontarienne des Affaires francophones, Caroline Mulroney, et son homologue fédérale, Mélanie Joly, avaient finalement eu une première discussion de vive voix.

Les pourparlers se sont poursuivis par la suite entre les deux gouvernements, indique l'attaché de presse de la ministre Joly, Jérémy Ghio.

On a eu des bonnes discussions cet été, après 8 mois de silence de la part du gouvernement Ford. On est toujours loin d’une proposition concrète et chiffrée de la part de la province. Jérémy Ghio, attaché de la ministre Joly

M. Ghio n'a pas donné de détails sur la teneur des négociations.

L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a pressé Ottawa de financer les quatre premières années de l'Université de l'Ontario français., ce qui « donnerait au gouvernement ontarien le temps de mettre de l’ordre dans ses finances ».

Avant les élections fédérales?

Selon le quotidien montréalais La Presse, le gouvernement conservateur de Doug Ford chercherait à tout prix à conclure une entente avec les libéraux fédéraux avant les élections d'octobre à Ottawa, pour ne pas que le dossier soit un boulet au pied des conservateurs d'Andrew Scheer durant la campagne.

Il y a beaucoup de bonne volonté. On appuie le projet et on veut le faire avancer, mais on va faire nos devoirs et on ne se fera pas bousculer par des interventions à minuit moins une , affirme M. Ghio.

Pour sa part, le gouvernement Ford a accusé le gouvernement Trudeau de sous-financer les services en français en Ontario, réclamant ainsi une aide supplémentaire du fédéral avant de relancer le projet d'université francophone à Toronto.

Il a été impossible pour l'instant d'obtenir les commentaires de la ministre Mulroney.

Plus de détails à venir